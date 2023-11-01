hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября

Карина Пардаева
HeadHunter объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38% год к году, российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг и другие события 1 ноября.
hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноябряКарина Пардаева
Бизнес
- Рекрутинговый сервис HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей с учетом «налога на выход» в 10%.
- По данным «Ведомостей», российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг. Ранее Россельхознадзор объявил об открытии этого рынка для отечественных компаний.
- Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала 2023 года увеличился на 38% год к году. Выручка сотни лучших из них составила 31,4 млрд рублей.
- Международный гостиничный оператор Rotana Hotels будет управлять двумя отелями в Москве, принадлежащими девелоперу Amtel Properties, узнали «Ведомости».
Кибербезопасность
- Более 50% утечек данных у компании в России происходит из-за действующих сотрудников, в 15% случаев виноваты бывшие работники и лишь в 13% — злоумышленники.
Фото на обложке: gopixa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg
- 2 Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса
- 3 Правительство ограничило уходящим с рынка иностранным компаниям вывод из России долларов и евро — FT
- 4 Канада запретила устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на правительственные устройства
- 5 Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2023
01 ноября 2023
01 ноября 2023
Популярное
Архив rb.ru