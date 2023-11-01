Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

HeadHunter объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38% год к году, российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг и другие события 1 ноября.

hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября

Бизнес

  • Рекрутинговый сервис HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей с учетом «налога на выход» в 10%.
  • По данным «Ведомостей», российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг. Ранее Россельхознадзор объявил об открытии этого рынка для отечественных компаний.
  • Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала 2023 года увеличился на 38% год к году. Выручка сотни лучших из них составила 31,4 млрд рублей.
  • Международный гостиничный оператор Rotana Hotels будет управлять двумя отелями в Москве, принадлежащими девелоперу Amtel Properties, узнали «Ведомости».

Кибербезопасность

  • Более 50% утечек данных у компании в России происходит из-за действующих сотрудников, в 15% случаев виноваты бывшие работники и лишь в 13% — злоумышленники.

Фото на обложке: gopixa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg
  2. 2 Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса
  3. 3 Правительство ограничило уходящим с рынка иностранным компаниям вывод из России долларов и евро — FT
  4. 4 Канада запретила устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на правительственные устройства
  5. 5 Взлом сайта НСПК, падение спроса на ипотеку с господдержкой: главное 31 октября

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2023

Sber Z

01 ноября 2023

Грант на приобретение оборудования и развитие деятельности

01 ноября 2023

SberStudent

Все ВОЗМОЖНОСТИ