HeadHunter объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38% год к году, российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок своих товаров в Гонконг и другие события 1 ноября.

hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября