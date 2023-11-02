На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноября

Карина Пардаева
VEB Ventures подал в суд на стартап Mircod, Фонд Дмитрия Гришина инвестировал платформу для мобильных мини-игр Playbite, Gedeon Richter начала поставлять в РФ три дженерика препаратов для диабетиков и другие новости 2 ноября.
На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноябряКарина Пардаева
Бизнес
- VEB Ventures, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.РФ, подал в суд на работающий в сфере производства устройств для интернета вещей (IoT) стартап Mircod. Организация пытается взыскать более 73 млн рублей за неисполнение обязательств.
- Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics, Capitalize VC, M25 и другие инвестировали $1 млн в платформу для мобильных мини-игр Playbite.
- Венгерская компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию три дженерика зарубежных препаратов, используемых при диабете второго типа.
- Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко решил заняться венчурными инвестициями. Его партнерство Tryvesting VC готово финансировать технологические стартапы на сумму от $250 тыс. до $1 млн.
- Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas, но пока неясно, под каким брендом будут работать торговые точки, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- «Тинькофф» создал для бизнеса сервис автоматического ответа на отзывы. Их генерирует нейросеть – если отзыв не понравится, можно сгенерировать другой, а также отредактировать его или дополнить.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и RT конфисковали в Финляндии
- 2 Фридман и Авен назвали колоссальной ошибкой миллиардные вложения на Западе
- 3 Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса
- 4 ВТБ намерен запретить своей дочке судебные разбирательства за рубежом
- 5 hh объявил о выкупе своих акций, EdTech-рынок увеличился на 38%: главное 1 ноября
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2023
06 ноября 2023
06 ноября 2023
Популярное
Архив rb.ru