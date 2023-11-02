VEB Ventures подал в суд на стартап Mircod, Фонд Дмитрия Гришина инвестировал платформу для мобильных мини-игр Playbite, Gedeon Richter начала поставлять в РФ три дженерика препаратов для диабетиков и другие новости 2 ноября.

На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноября