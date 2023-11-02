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На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноября

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

VEB Ventures подал в суд на стартап Mircod, Фонд Дмитрия Гришина инвестировал платформу для мобильных мини-игр Playbite, Gedeon Richter начала поставлять в РФ три дженерика препаратов для диабетиков и другие новости 2 ноября.

На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноября

Бизнес

  • VEB Ventures, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.РФ, подал в суд на работающий в сфере производства устройств для интернета вещей (IoT) стартап Mircod. Организация пытается взыскать более 73 млн рублей за неисполнение обязательств.
  • Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics, Capitalize VC, M25 и другие инвестировали $1 млн в платформу для мобильных мини-игр Playbite.
  • Венгерская компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию три дженерика зарубежных препаратов, используемых при диабете второго типа.
  • Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко решил заняться венчурными инвестициями. Его партнерство Tryvesting VC готово финансировать технологические стартапы на сумму от $250 тыс. до $1 млн.
  • Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas,  но пока неясно, под каким брендом будут работать торговые точки, узнал «Ъ».

Сервисы и технологии

  • «Тинькофф» создал для бизнеса сервис автоматического ответа на отзывы. Их генерирует нейросеть – если отзыв не понравится, можно сгенерировать другой, а также отредактировать его или дополнить.

Фото на обложке: Unsplash

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