Канада запретила устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на правительственные устройства

Канада установила запрет на установку решений российской компании «Лаборатория Касперкого» на правительственные устройства. Также не разрешается установка китайского мессенджера WeChat, пишет Reuters.
Решение принято несмотря на то, что ни один из сервисолв компании не скомпрометировал ранее правительственные данные. Тем не менее, методы сбора данных приложений вызывают вопросы канадских властей.
Позиция канадского Минфина сводится к «неприемлемости» рисков для конфиденциальности и безопасности, которые создает использование российских и китайских продуктов.
В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решению канадских властей, а также заявили о разочаровании тем, что мера принята без предупреждения.
В компании усомнились в том, что опасения не имели под собой никаклй почвы, а запрет на использование приложений является «реакцией на геополитический климат».
В китайском МИДе, в свою очередь, заявили, что запрет введен без каких-либо доказательств угрозы безопасности. Внешнеполитическое ведомство КНР выразило надежду на союлюдение канадской стороной ключевых принципов рыночной экономики.
Летом 2022 года один из основателей «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик ушел со всех должностей компании и продал свою долю. Юристы полагали, что санкционные риски могли стать причиной такого решения.
Фото на обложке: Koshiro K /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?
- 2 Как уехать в Канаду со своим стартапом? Главное о программе Startup VISA
- 3 Startup VISA Canada: как во время пандемии перенести бизнес в Канаду
- 4 Мультикультурный стартап: как программа иммиграции Startup VISA поможет запустить бизнес в Канаде
- 5 «От покупки обратного билета останавливало только то, что вернуться можно всегда». Как я уехала на учебу в Канаду
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2023
31 октября 2023
01 ноября 2023