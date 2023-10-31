Канада запретила устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на правительственные устройства

Канада установила запрет на установку решений российской компании «Лаборатория Касперкого» на правительственные устройства. Также не разрешается установка китайского мессенджера WeChat, пишет Reuters.

Решение принято несмотря на то, что ни один из сервисолв компании не скомпрометировал ранее правительственные данные. Тем не менее, методы сбора данных приложений вызывают вопросы канадских властей.

Позиция канадского Минфина сводится к «неприемлемости» рисков для конфиденциальности и безопасности, которые создает использование российских и китайских продуктов.

В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решению канадских властей, а также заявили о разочаровании тем, что мера принята без предупреждения.

В компании усомнились в том, что опасения не имели под собой никаклй почвы, а запрет на использование приложений является «реакцией на геополитический климат».

В китайском МИДе, в свою очередь, заявили, что запрет введен без каких-либо доказательств угрозы безопасности. Внешнеполитическое ведомство КНР выразило надежду на союлюдение канадской стороной ключевых принципов рыночной экономики.

Летом 2022 года один из основателей «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик ушел со всех должностей компании и продал свою долю. Юристы полагали, что санкционные риски могли стать причиной такого решения.

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