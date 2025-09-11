$3,75 млрд для компании экс-CEO «Яндекса» Аркадия Воложа: Nebius после сделки с Microsoft строит дата-центры в США
Дата-центры Nebius строятся на $3,75 млрд инвестиций
Компания Nebius, основанная Аркадием Воложем, провела крупнейший в своей истории раунд финансирования и привлекла $3,75 млрд через выпуск акций и конвертируемых облигаций. Nebius направит средства на покупку земли и строительство дата-центров для облачных ИИ-сервисов. Толчком к сделке стал контракт с Microsoft, который закрепил позиции Nebius на глобальном рынке.
Акции на $1 млрд
На прошлой неделе Nebius увеличила объём размещения конвертируемых облигаций с изначально запланированных $2 млрд до $2,75 млрд. Они были проданы инвесторам двумя траншами по $1,375 млрд: с погашением в 2030 году под 1% годовых и в 2032 году под 2,75%. Облигации можно будет обменять на акции по $138,75 за штуку — это на 50% выше цены нового акционерного размещения. Дополнительно компания выпустила акции на $1 млрд по $92,50 за бумагу.
Microsoft как поворотный момент
С начала года акции Nebius подорожали более чем втрое и к закрытию торгов 10 сентября стоили $93,39 — рост на 237%. Драйвером стал контракт с Microsoft, который изменил стратегию компании: Nebius сместила фокус с обслуживания стартапов и малого бизнеса на строительство дата-центров мирового масштаба. Для инвесторов доверие со стороны Microsoft стало главным сигналом о том, что бизнес вышел на новую траекторию.
Новая карта облачных игроков
После отделения от «Яндекса» Nebius зарегистрировалась в Амстердаме и закрепилась как международная компания. Теперь, с $3,75 млрд свежих средств и поддержкой Microsoft, она становится заметным игроком в сегменте облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Следующий шаг — покупка земельных участков и строительство дата-центров, которые станут основой для экспансии на глобальном рынке.
Контекст
Рынок облачных вычислений — одна из главных арен конкуренции крупнейших IT-корпораций. Рост ИИ требует всё больше серверов и электроэнергии, и выигрывают те, кто быстрее наращивает мощности. Nebius стремится закрепиться среди международных игроков и конкурировать с Amazon, Google и Meta* за лидерство в инфраструктуре для искусственного интеллекта.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Фото на обложке: Naige Schulte / Getty Images
