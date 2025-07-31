4 млн ₽: «АльфаСтрахование» выплатит компенсацию пассажирам «Аэрофлота»

Пока «Аэрофлот» восстанавливал расписание после хакерской атаки, «АльфаСтрахование» фиксировал последствия — более 950 пострадавших клиентов, порядка 4 млн рублей компенсаций. Всё — через Систему моментальных выплат, без заявлений и доказательств.

Система сработала первой

«АльфаСтрахование» отчиталась о запуске автоматических выплат пассажирам, чьи рейсы были отменены или задержаны. Пострадавшими признаны свыше 950 клиентов — речь идёт о пассажирах «Аэрофлота» с действующими полисами добровольного страхования.

Общая сумма компенсаций по оценке компании превысит 4 млн рублей. Большинство клиентов уже получили деньги — напрямую на карту, без подачи заявлений и сбора документов.

Выплата за 24 секунды

Сработала Система моментальных выплат: сначала — мультиотслеживание рейсов, затем — автоматическое уведомление клиента по SMS и email. Чтобы получить выплату, пользователю достаточно перейти по ссылке в сообщении и ввести номер банковской карты. Выплат произойдет в течение нескольких секунд.

«Процедура проста. Никакие справки и доказательства не требуются, мы сами отслеживаем рейс, автоматически рассчитываем сумму выплаты и информируем об этом клиента», — рассказал Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров компании.

По его словам, максимально короткое время между оповещением и выплатой составило 24 секунды.

Покрытие без условий

Страховка покрывает задержки и отмены по любой причине — вне зависимости от вины авиакомпании или внешних факторов. Это особенно актуально на фоне последних недель, когда в расписании «Аэрофлота» произошли массовые сбои из-за кибератаки.

Получить компенсацию могли пассажиры, оформившие страховку либо при покупке билета, либо на сайте «АльфаСтрахование» отдельно.

Урок для рынка

В компании отметили: автоматизация выплат — это не просто забота о клиенте, а логика будущего страхования. Учитывая нестабильность логистики, перегрузку авиакомпаний и увеличение внутренних перелётов, модель «сам всё увидел — сам всё выплатил» становится новой нормой.

«Мы видим, что нашему примеру стали следовать и другие компании — они расширяют условия страхования путешественников. Приветствуем решение коллег», — добавил Мигачев.

Контекст

Это не первый раз, когда «АльфаСтрахование» использует свою систему моментальных выплат как витрину бренда. Такой подход усиливает доверие к страховщику в условиях, когда авиасбои стали регулярным риском, а ожидание компенсации — фактором лояльности. На фоне хакерской атаки на «Аэрофлот», массовых отмен и сбитого расписания умение быстро перевести деньги стало конкурентным преимуществом.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС