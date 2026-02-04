40% россиян предпочитают экономить за счёт открытия вкладов — большинство не понимают работу других инструментов
Вклады — главный способ экономии для 40% россиян в 2026-м
Почти половина россиян считают самым эффективным способом экономии — хранить деньги на вкладах и накопительных счетах. Согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни», кешбэк, программы лояльности и приложения для контроля бюджета уступают, потому что не дают такого же понятного и гарантированного финансового результата.
Меньше 10% россиян не пользуются инструментами для экономии средств
Согласно анализу «Сравни», именно классические банковские инструменты чаще всего воспринимаются как рабочий способ сохранения средств. Их эффективность отметили 40% респондентов. Другие инструменты экономии набрали существенно меньше голосов.
Программы лояльности и кешбэк позволяют существенно экономить только 26% опрошенных. Мобильные приложения для учета расходов и планирования бюджета применяют 20% участников опроса. 7% респондентов сообщили, что вовсе не используют какие-либо специальные инструменты для экономии.
Низкая финансовая грамотность — главный барьер
Основным препятствием для использования новых финансовых инструментов 39% респондентов назвали недостаток финансовых знаний и непонимание принципов работы продуктов. Вторым по значимости барьером стало недоверие к организациям и страх мошенничества — его отметили 35% опрошенных.
Сложность интерфейсов мобильных приложений вызывает опасения у 14% пользователей. Высокие комиссии и стоимость обслуживания стали барьером только для 8% респондентов.
Пользователи хотят прозрачные условия договоров
Говоря о своих потребностях, 36% опрошенных заявили, что хотят иметь возможность начинать инвестировать или копить с минимальных сумм. 34% респондентов ожидают максимально простых и прозрачных условий договоров. Возможность полностью удаленного оформления финансовых продуктов важна для 20% участников опроса.
Автоматические AI-советники по управлению бюджетом считают полезными только 10% респондентов. Этот инструмент оказался наименее востребованным среди всех вариантов.
Деньги — главная цель россиян на 2026 год
Большинство россиян при планировании будущего называют именно финансовые цели. По данным исследования сервиса «Купер» и компании «ОнИн», 58% опрошенных планируют улучшить материальное положение или увеличить доход в 2026 году.
Финансовые приоритеты отличаются в зависимости от пола и региона. Рост доходов в новом году планируют 59% мужчин и 57% женщин. В разрезе городов чаще всего о выходе на новый уровень дохода говорят жители Санкт-Петербурга — 64% респондентов. В Москве финансовые цели ставят 59%, в Казани — 56%, в Екатеринбурге — 53%.
