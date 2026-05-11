42% женщин тренируются, чтобы справляться со стрессом, — большинство для этого выбирает силовые тренировки

Женский фитнес в России всё заметнее смещается от идеи «похудеть к лету» к заботе о психологическом состоянии и ощущении контроля над жизнью, сообщает платформа FitStars и коммуникационное агентство ЛАМПА. 42% женщин используют спорт в качестве способа снизить стресс и улучшить настроение. Силовые тренировки впервые обогнали по популярности кардио, йогу и растяжку.

Снижение веса остаётся главной целью при занятиях спортом

Цели тренировок у россиянок отличаются:

61% женщин назвали главной целью спорта снижение веса,

55% респонденток хотят улучшить тонус тела,

42% используют фитнес для борьбы со стрессом и улучшения настроения.

Топ-тренер FitStars Ольга Куртова-Деренеева отметила, что запрос аудитории заметно изменился. По её словам, в последние годы люди всё чаще приходят в фитнес не только ради похудения, но и ради ощущения эмоциональной устойчивости, переключения внимания и восстановления контроля над своим состоянием.

Почти половина женщин стараются пить достаточно воды и считать калории

Исследование показало, что похудение всё чаще становится частью комплексного подхода к здоровью:

около 49% опрошенных следят за питьевым режимом, соблюдают диету или считают калории, белки, жиры и углеводы,

46% принимают витамины и БАДы,

39% стараются наладить режим сна,

29% сообщили, что отказались от вредных привычек.

Авторы исследования отмечают, что физическая активность постепенно становится частью более широкой системы заботы о себе.

Силовые тренировки предпочитают россиянки от 25 до 34 лет

Самым востребованным форматом тренировок среди женщин оказались силовые занятия — их выбирают 37% респонденток.

Для сравнения:

утреннюю зарядку предпочитают 23% участниц опроса,

йогу и пилатес — 15%,

кардиотренировки — только 12%.

Особенно заметен тренд среди женщин 25–34 лет — в возрастной группе силовые тренировки выбирают уже 45% участниц.

С возрастом предпочтения меняются. Среди женщин старше 55 лет на первое место выходит утренняя зарядка — её делают 50% респонденток.

Йога, наоборот, оказалась особенно популярна среди самых молодых участниц исследования: в группе 18–24 лет её выбирает каждая третья девушка.

Реклама спортивных товаров не мотивирует заниматься спортом

Главным фактором, который помогает женщинам не бросать тренировки, оказался визуальный результат: 62% респонденток сообщили, что сохранять мотивацию им помогают изменения на весах и замеры тела. Кроме того:

45% участниц мотивирует контент фитнес-блогеров,

42% мотивируют истории успеха обычных людей,

26% вдохновляется фитнес-челленджами и марафонами,

25% используют трекеры привычек.

Реклама спортивных товаров при этом почти не влияет на мотивацию — её эффективность признали только 3,4% опрошенных.

Возраст влияет и на источники мотивации:

среди девушек 18–24 лет наиболее заметно влияние фитнес-блогеров,

женщины 35–44 лет чаще других ценят тематические сообщества — беговые клубы, йога-комьюнити и другие объединения по интересам,

участницы старше 55 лет сильнее реагируют на реальные истории приведения тела в форму. Половина женщин этой возрастной группы назвали именно истории успеха главным источником вдохновения.

Каждая шестая россиянка уже использует ИИ для питания

Искусственный интеллект постепенно становится частью фитнес-рутины:

16% женщин уже используют нейросети для составления рациона и подбора питания,

11% доверяют ИИ создание плана тренировок,

11% получают персонализированные рекомендации на основе своих данных.

Особенно активно технологии используют молодые женщины. Среди участниц 18–24 лет 44% уже пробовали применять ИИ для фитнеса — чаще всего для планирования тренировок и питания.