42% женщин тренируются, чтобы справляться со стрессом, — большинство для этого выбирает силовые тренировки

Женский фитнес в России всё заметнее смещается от идеи «похудеть к лету» к заботе о психологическом состоянии и ощущении контроля над жизнью, сообщает платформа FitStars и коммуникационное агентство ЛАМПА. 42% женщин используют спорт в качестве способа снизить стресс и улучшить настроение. Силовые тренировки впервые обогнали по популярности кардио, йогу и растяжку.
Снижение веса остаётся главной целью при занятиях спортом
Цели тренировок у россиянок отличаются:
- 61% женщин назвали главной целью спорта снижение веса,
- 55% респонденток хотят улучшить тонус тела,
- 42% используют фитнес для борьбы со стрессом и улучшения настроения.
Топ-тренер FitStars Ольга Куртова-Деренеева отметила, что запрос аудитории заметно изменился. По её словам, в последние годы люди всё чаще приходят в фитнес не только ради похудения, но и ради ощущения эмоциональной устойчивости, переключения внимания и восстановления контроля над своим состоянием.
Почти половина женщин стараются пить достаточно воды и считать калории
Исследование показало, что похудение всё чаще становится частью комплексного подхода к здоровью:
- около 49% опрошенных следят за питьевым режимом, соблюдают диету или считают калории, белки, жиры и углеводы,
- 46% принимают витамины и БАДы,
- 39% стараются наладить режим сна,
- 29% сообщили, что отказались от вредных привычек.
Авторы исследования отмечают, что физическая активность постепенно становится частью более широкой системы заботы о себе.
Силовые тренировки предпочитают россиянки от 25 до 34 лет
Самым востребованным форматом тренировок среди женщин оказались силовые занятия — их выбирают 37% респонденток.
Для сравнения:
- утреннюю зарядку предпочитают 23% участниц опроса,
- йогу и пилатес — 15%,
- кардиотренировки — только 12%.
Особенно заметен тренд среди женщин 25–34 лет — в возрастной группе силовые тренировки выбирают уже 45% участниц.
С возрастом предпочтения меняются. Среди женщин старше 55 лет на первое место выходит утренняя зарядка — её делают 50% респонденток.
Йога, наоборот, оказалась особенно популярна среди самых молодых участниц исследования: в группе 18–24 лет её выбирает каждая третья девушка.
Реклама спортивных товаров не мотивирует заниматься спортом
Главным фактором, который помогает женщинам не бросать тренировки, оказался визуальный результат: 62% респонденток сообщили, что сохранять мотивацию им помогают изменения на весах и замеры тела. Кроме того:
- 45% участниц мотивирует контент фитнес-блогеров,
- 42% мотивируют истории успеха обычных людей,
- 26% вдохновляется фитнес-челленджами и марафонами,
- 25% используют трекеры привычек.
Реклама спортивных товаров при этом почти не влияет на мотивацию — её эффективность признали только 3,4% опрошенных.
Возраст влияет и на источники мотивации:
- среди девушек 18–24 лет наиболее заметно влияние фитнес-блогеров,
- женщины 35–44 лет чаще других ценят тематические сообщества — беговые клубы, йога-комьюнити и другие объединения по интересам,
- участницы старше 55 лет сильнее реагируют на реальные истории приведения тела в форму. Половина женщин этой возрастной группы назвали именно истории успеха главным источником вдохновения.
Каждая шестая россиянка уже использует ИИ для питания
Искусственный интеллект постепенно становится частью фитнес-рутины:
- 16% женщин уже используют нейросети для составления рациона и подбора питания,
- 11% доверяют ИИ создание плана тренировок,
- 11% получают персонализированные рекомендации на основе своих данных.
Особенно активно технологии используют молодые женщины. Среди участниц 18–24 лет 44% уже пробовали применять ИИ для фитнеса — чаще всего для планирования тренировок и питания.