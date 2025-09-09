+430 тыс. самозанятых каждый месяц: в России сотрудники стали искать подработку в 3,5 чаще
Временная подработка в 2025-м: спрос вырос в 3,5 раза
Гибкая занятость в России выходит на новый уровень — подработки становятся массовым трендом и реальной альтернативой постоянной работе. По сведениям платформы «Авито Подработка», за последний год спрос россиян на временную занятость увеличился в 3,5 раза. Одновременно увеличивается число самозанятых.
Самозанятые как новая рабочая сила
В 2025 году через Федеральную налоговую службу (ФНС) статус самозанятых ежемесячно оформляют около 430 тысяч человек. Это превышает показатель 2024-го на 9% и результаты 2023 года — на 32%.
Согласно статистике ФНС, к июлю в РФ официально было зарегистрировано свыше 14 миллионов самозанятых, что на 28% выше прошлогоднего уровня. Больше всего их находится в Москве, Подмосковье и Петербурге.
Среди регионов лидируют Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Новосибирская области, а также республики Татарстан и Дагестан. Вместе эти территории формируют новый сегмент рынка, который уже сопоставим с традиционным наймом по масштабу вовлечённых работников.
Подработка как инструмент гибкости для бизнеса
Для компаний временная занятость становится реальной альтернативой содержанию штатного «автопарка» сотрудников. Возможность быстро подключать временных исполнителей — курьеров, водителей, мастеров или специалистов на проекты — помогает справляться с сезонными пиками, срочными заказами и сокращает расходы на содержание постоянного штата. Особенно востребован этот формат в логистике, ритейле и сфере услуг, где потребность в рабочей силе меняется ежедневно.
Подработка выходит в легальное поле
Legal-партнёр сервиса «Авито Подработка» Евгения Хорова отметила, что с 1 октября следующего года, когда закон о платформенной занятости вступит в силу, рынок подработки будет трансформирован. В выигрыше окажутся все участники процесса: компании — за счёт экономии и гибкости, исполнители — благодаря дополнительному доходу и прозрачным правилам, государство — за счёт роста налоговых поступлений. Для онлайн-платформ это возможность закрепить позиции, предлагая заказчикам и соискателям более безопасные и удобные условия работы.
Рынок получит прозрачность и защиту
Евгения Хорова подчеркнула, что закон о платформенной занятости создаст выигрышные условия как для работодателей, так и для исполнителей. Компании смогут легально привлекать временный персонал, снижая затраты и решая проблему нехватки кадров, а исполнители получат возможность выполнять заказы с гарантией прозрачных правил и безопасных выплат.
Контекст
Закон о платформенной занятости был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля этого года. Документ закрепляет регламенты взаимодействия онлайн-сервисов, заказчиков и исполнителей — от условий привлечения сотрудников до механизмов оплаты. Планируется, что закон вступит в силу 1 октября следующего года, а до этого времени будут подготовлены подзаконные акты. Для рынка это означает переход от «серых» схем подработки к легальной модели с прозрачными правилами.
Фото на обложке: Andrew Holt / Getty Images
