$500 млрд — и ни одного дата-центра: амбициозный проект OpenAI и SoftBank рискует стать мемом

В январе альянс из ИИ-гигантов – OpenAI и SoftBank — и Дональда Трампа пообещал устроить в США цифровую революцию. Так появился проект Stargate стоимостью $500 млрд. Но спустя полгода — ни одного построенного объекта.

Вместо суперсети — скромный запуск

Stargate задумывался как крупнейший проект в мировой ИИ-инфраструктуре: к 2029 году в него планировали инвестировать $500 млрд. Первые $100 млрд пообещали вложить OpenAI и SoftBank, но на деле всё оказалось куда сложнее. Проект не может сдвинуться с мёртвой точки: за полгода не было реализовано ни одного объекта. Вместо амбициозной сети дата-центров у Stargate теперь одна цель — построить хотя бы один дата-центр к концу года.

Стороны уверяют, что «двигаются в гипермасштабе», работают «в едином темпе» и создают инфраструктуру, «которая будет служить человечеству». Но структура проекта до сих пор не оформлена. По данным источников, запуск тормозят разногласия — от масштабов строительства до выбора площадок.

OpenAI работает сама по себе

Пока партнёры расходятся в ключевых условиях, OpenAI активно заключает собственные сделки. Так, Сэм Альтман подписал соглашение с Oracle на $30 млрд в год. За эту сумму OpenAI получит 4,5 гигаватта вычислительных мощностей — это сопоставимо с энергопотреблением всего Нью-Йорка в часы пик.

Параллельно Альтман ведёт переговоры с CoreWeave — и делает это под брендом Stargate. При этом SoftBank остаётся в стороне и не участвует в обсуждениях. Это вызывает внутреннее напряжение: Альтман продвигает проекты под именем Stargate, а товарный знак официально зарегистрирован за SoftBank.

Инвестиции в надежду

Бизнес-модель OpenAI строится на упреждающих инвестициях: компания тратит миллиарды в расчёте на кратный рост выручки. Сделка с Oracle уже втрое превышает текущие доходы OpenAI. Масайоши Сон вложил в компанию $30 млрд и пообещал ещё $18 млрд — уже в Stargate.

Компания строит инфраструктуру «на вырост» — в надежде, что спрос на ИИ, подписки и интеграции окупят убытки. Но пока расходы растут быстрее выручки, а Stargate всё ещё остаётся на периферии этой ИИ-вселенной.

В сухом остатке

Stargate начинался как союз двух технологических гигантов — OpenAI и SoftBank. План был прост: построить ИИ-инфраструктуру, которая откроет человечеству путь в мир ИИ. Но пока вместо обещанных миллиардов есть только один условный дата-центр и разногласия внутри команды. Если ситуация не изменится, Stargate рискует стать не вратами в будущее, а мемом о самом громком несостоявшемся ИИ-альянсе последних лет.



Фото: Tomohiro Ohsumi / Stringer / Getty Images