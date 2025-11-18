Три выходных — мечта: половина россиян хочет четырёхдневку

Каждый второй россиянин поддерживает введение 4-дневной рабочей недели, показал опрос SuperJob. Однако работодатели к таким переменам не готовы: 89% компаний даже не обсуждают возможность сокращённого графика. При этом интерес к 4-дневке среди населения растёт, несмотря на то, что остаётся нестабильным.

Россияне хотят дополнительный выходной

51% работающих россиян выступают за переход на 4-дневную рабочую неделю, против идеи высказались 22%. Поддержка сокращённой недели снижается с возрастом: 59% среди людей до 34 лет поддерживают инициативу работать 4 дня в неделю, в группе 35–44 года — 46%, а среди россиян старше 45 лет — 43%. Женщины относятся к идее заметно позитивнее мужчин (55% против 47%).

На отношение к 4-дневке влияет и уровень дохода: среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей, идею поддерживают 55%, тогда как среди получающих более 150 тысяч — только 48%. Исследователи отмечают, что интерес общества к 4-дневному графику растёт, хотя и демонстрирует колебания: максимальное число поддерживающих (56%) — было зафиксировано в августе 2025 года.

Бизнес делает вид, что 4-дневки не существует

Позиция бизнеса кардинально отличается от общественных настроений. По данным SuperJob, 89% компаний вообще не обсуждали возможность перехода на сокращённую рабочую неделю.

Лишь 2% работодателей считают 4-дневку допустимой, тогда как 5% уверены, что такая практика неприемлема для их компании. Ещё 2% временно ввели укороченный график, но затем вернулись к стандартной рабочей неделе.

Максимальное внимание бизнес уделял теме короткой недели в период пандемии в 2021 году, но даже тогда 76% работодателей не рассматривали возможность перехода. С 2021-го интерес постепенно снижается — и разрыв между позицией компаний и желаниями работников лишь растёт.

Обсуждение длиной в 6 лет — общего мнения нет

Отношение к 4-дневке формируется уже шесть лет — и до сих пор остаётся неоднозначным. В 2019 году идею поддерживали 49% россиян, в 2021-м уровень одобрения падал до 39%, а позже снова поднялся — уже выше 50%.

SuperJob отмечает, что стабилизации общественного мнения пока не произошло. Однако запрос на баланс между работой и личной жизнью, а также на увеличение свободного времени стал заметной тенденцией среди россиян, особенно молодого поколения.

Контекст

Идея перехода на 4-дневную рабочую неделю обсуждается в России с 2019 года, когда её впервые публично предложил Дмитрий Медведев. С тех пор проведено более десяти исследований, которые показывают: общественный интерес к инициативе постепенно растёт, тогда как позиции работодателей остаются консервативными.

Ещё в августе этого года идею работать 4 дня в неделю поддерживали 56% граждан. Ноябрьские же результаты показывают снижение — сейчас идею одобряют 51% опрошенных. Исследователи объясняют это естественными колебаниями общественного мнения.





Фото: Getty Images / Unsplash