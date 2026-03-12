60% компаний покупают курсы для сотрудников на образовательных платформах: средний бюджет на год — 819 тыс. ₽

Российские компании в среднем тратят 819 тыс. рублей в год на обучение сотрудников, показывает совместное исследование Нетологии и МТС Линк. Размер бюджетов зависит от масштаба бизнеса: малые компании тратят около 260 тыс. рублей в год, крупные — до 2 млн рублей. Только 39% организаций имеют полноценные лидерские программы для руководства.

60% компаний покупают курсы на платформах

Наиболее распространённым способом обучения остаётся покупка отдельных курсов на образовательных платформах — этот формат используют 60% компаний. Ещё 20% организаций приобретают готовые программы для загрузки в собственные системы управления обучением — программы для работы с образовательными материалами. 28% используют подписную модель и предоставляют сотрудникам доступ к целой библиотеке курсов.

При этом многие компании продолжают активно развивать внутреннее обучение. Так, 53% проводят офлайн-курсы собственными силами, 29% формируют образовательные программы внутри компании. Ещё 28% разрабатывают обучение под конкретные бизнес-задачи.

Крупные компании тратят около 2 млн рублей в год на обучение сотрудников

Средние расходы на корпоративные курсы составляют 819 тыс. рублей в год. Однако разброс бюджетов остаётся значительным: малые компании тратят в среднем 260 тыс. рублей, тогда как крупные — около 2 млн рублей.

На индивидуальные образовательные программы компании закладывают примерно 250 тыс. рублей. На покупку SCORM-курсов*Образовательные материалы, упакованных таким образом, что их можно загрузить в любую систему управления обучения компании тратят около 282 тыс. рублей. При этом диапазон расходов в этой категории может варьироваться от 4 тыс. до 2,5 млн рублей.

Обучение используют для удержания сотрудников

Компании рассматривают обучение как инструмент повышения эффективности сотрудников. Основными задачами корпоративного обучения респонденты называют:

развитие компетенций (58%),

формирование профессиональных навыков (50%),

освоение новых цифровых навыков (47%).

Обучение также используют для удержания сотрудников, формирования кадрового резерва и нематериальной мотивации. Повышение вовлечённости сотрудников в качестве цели отметили 26% опрошенных.

70% компаний, которые проводят корпоративное обучение, предпочитают смешанный формат.

«Онлайн-занятия подходят для регулярного повышения квалификации и прохождения курсов, офлайн — для практических сессий и интенсивов, гибрид — для организации обучения в больших командах, сотрудники которых находятся в разных городах», — добавляет руководитель бизнес-юнита «Обучение» МТС Линк Евгений Ленский.

Только 39% организаций обучают руководителей

Отдельным трендом становится развитие управленческих компетенций. 75% компаний считают обучение руководителей стратегически важным направлением, однако полноценные лидерские программы внедрены лишь у 39% организаций.

Среди ключевых целей такого обучения HR-специалисты называют:

формирование кадрового резерва — 40%,

развитие лидерских навыков — 39%,

повышение эффективности команд — 38%,

рост вовлечённости руководителей — 35%,

необходимость изменения бизнес-процессов — 35%.

Большинство организаций тратит на обучение руководителей 100–500 тысяч рублей

Расходы компаний на обучение руководителей также сильно различаются. Более трети организаций выделяют на такие программы не более 100 тыс. рублей в год, ещё 40% — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Более крупные бюджеты встречаются реже: 13% компаний тратят от 500 тыс. до 1 млн рублей, ещё 12% — более 1 млн рублей. В среднем компании направляют на программы обучения руководителей около 645 тыс. рублей в год.

ИИ помогает компаниям обучать, а сотрудникам — обучаться

ИИ начинает использоваться и в корпоративных образовательных программах. Компании уже используют ИИ для автоматической проверки тестов, формирования персонализированных образовательных траекторий и создания учебных материалов. В некоторых случаях применяются цифровые аватары преподавателей для записи вебинаров.

Сами сотрудники используют нейросети для расшифровки лекций, кратких пересказов и структурирования материалов.

«Другая сторона широкого распространения ИИ — необходимость обучать сотрудников его применению, от выбора инструментов до промптинга. Компаниям необходимы любознательные и активные специалисты, способные постоянно осваивать новые решения и внедрять их в практику. Использование исключительно старых методов работы может негативно влиять на показатели эффективности всей компании», — отмечает руководитель бизнес-юнита «Обучение» МТС Линк Евгений Ленский.

При этом технологии меняются настолько быстро, что прорывные сервисы прошлого года могут быть неактуальными уже сегодня. Поэтому на первый план выходит тренд на непрерывное обучение (lifelong learning).