66% преподавателей вузов и учёных постоянно используют ИИ в работе: большинство освоили нейросети самостоятельно
Треть с помощью нейросетей автоматизирует административные задачи
Две трети преподавателей вузов активно используют ИИ, сообщают специалисты ИТМО, Яндекс Образования и Yandex Cloud. Почти половина респондентов готовят с помощью нейросетей презентации и визуальные материалы. Почти 70% используют ИИ для поиска и анализа публикаций для научных работ.
54% преподавателей используют ИИ для обработки текстов и изображений
В университетах искусственный интеллект постепенно перестаёт восприниматься как экспериментальный инструмент и всё чаще используется в ежедневной профессиональной деятельности преподавателей.Так, более половины участников исследования (54%) применяют ИИ для анализа и обработки специализированных текстов и изображений. Около 52% используют нейросети при подготовке учебных заданий, тестов и кейсов. Почти половина респондентов (45%) создаёт с их помощью презентации и визуальные материалы, а 32% автоматизируют административные задачи — например, составляют расписания или готовят служебные документы.
В технических и IT-дисциплинах нейросети также применяются для работы с программным кодом — они помогают генерировать код и находить ошибки.
69% используют ИИ в науке для поиска и анализа публикаций
В исследованиях искусственный интеллект в основном используется для того, чтобы искать и анализировать научные публикации — так ответили 69% участников опроса. Более половины респондентов (56%) обращаются к нейросетям для работы с текстами, а 47% применяют их для того, чтобы обрабатывать и визуализировать данные.
Часть преподавателей применяет ИИ и для более специализированных задач — например, когда создают новые вещества и химические соединения. Также ИИ применяют для создания моделей процессов в социальных, экономических и гуманитарных исследованиях.
При этом участники исследования подчёркивают, что нейросети помогают быстрее осваивать новые темы и находить релевантные источники. Однако проверку информации и интерпретацию научных результатов специалисты продолжают выполнять самостоятельно.
Большинство преподавателей осваивали инструменты ИИ сами
Преподаватели также заинтересованы в изучении практических кейсов, как ещё можно использовать ИИ в науке и образовании. Особенно востребованы решения, которые смогут:
- автоматически формировать задания по заданным параметрам,
- адаптировать учебный процесс под конкретных студентов,
- создавать материалы для проверки.
62% респондентов осваивали инструменты искусственного интеллекта самостоятельно, без участия в специальных образовательных программах. Только 38% прошли обучение.
При этом около трети преподавателей и исследователей ожидают от университетов дополнительной поддержки при внедрении ИИ в образовательные и исследовательские процессы.
- МТС Web Services запускает направление Physical AI — подразделение займётся разработкой ПО для «умных» роботов Пользователи смогут «прокачивать» роботов, покупая навыки на маркетплейсе 06 марта 2026, 22:00
- Nvidia сокращает инвестиции в OpenAI — $30 млрд могут стать последними вложениями компании в 2026 году Глава Nvidia сообщил, что вложения в OpenAI могут прекратиться из‑за подготовки стартапа к IPO 05 марта 2026, 21:00
- Яндекс запустил платформу Monium для анализа ИТ-систем — она позволит бизнесу контролировать работу ИИ-агентов Инструмент уже тестируют крупные российские компании 04 марта 2026, 19:40
- Партнёрский материал Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.