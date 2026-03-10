66% преподавателей вузов и учёных постоянно используют ИИ в работе: большинство освоили нейросети самостоятельно

Две трети преподавателей вузов активно используют ИИ, сообщают специалисты ИТМО, Яндекс Образования и Yandex Cloud. Почти половина респондентов готовят с помощью нейросетей презентации и визуальные материалы. Почти 70% используют ИИ для поиска и анализа публикаций для научных работ.

54% преподавателей используют ИИ для обработки текстов и изображений

В университетах искусственный интеллект постепенно перестаёт восприниматься как экспериментальный инструмент и всё чаще используется в ежедневной профессиональной деятельности преподавателей.Так, более половины участников исследования (54%) применяют ИИ для анализа и обработки специализированных текстов и изображений. Около 52% используют нейросети при подготовке учебных заданий, тестов и кейсов. Почти половина респондентов (45%) создаёт с их помощью презентации и визуальные материалы, а 32% автоматизируют административные задачи — например, составляют расписания или готовят служебные документы.

В технических и IT-дисциплинах нейросети также применяются для работы с программным кодом — они помогают генерировать код и находить ошибки.

69% используют ИИ в науке для поиска и анализа публикаций

В исследованиях искусственный интеллект в основном используется для того, чтобы искать и анализировать научные публикации — так ответили 69% участников опроса. Более половины респондентов (56%) обращаются к нейросетям для работы с текстами, а 47% применяют их для того, чтобы обрабатывать и визуализировать данные.

Часть преподавателей применяет ИИ и для более специализированных задач — например, когда создают новые вещества и химические соединения. Также ИИ применяют для создания моделей процессов в социальных, экономических и гуманитарных исследованиях.

При этом участники исследования подчёркивают, что нейросети помогают быстрее осваивать новые темы и находить релевантные источники. Однако проверку информации и интерпретацию научных результатов специалисты продолжают выполнять самостоятельно.

Большинство преподавателей осваивали инструменты ИИ сами

Преподаватели также заинтересованы в изучении практических кейсов, как ещё можно использовать ИИ в науке и образовании. Особенно востребованы решения, которые смогут:

автоматически формировать задания по заданным параметрам,

адаптировать учебный процесс под конкретных студентов,

создавать материалы для проверки.

62% респондентов осваивали инструменты искусственного интеллекта самостоятельно, без участия в специальных образовательных программах. Только 38% прошли обучение.

При этом около трети преподавателей и исследователей ожидают от университетов дополнительной поддержки при внедрении ИИ в образовательные и исследовательские процессы.