80% россиян готовы к подработке не по своей специальности — каждый пятый хочет попробовать себя в новой профессии

80% россиян готовы к подработке не по своей специальности — каждый пятый хочет попробовать себя в новой профессииБольшинство — 87% — респондентов нуждаются в дополнительном заработке
Почти 80% опрошенных готовы рассматривать дополнительную занятость даже не в своей профессиональной сфере, сообщает «Коммерсант». Подавляющее большинство ищут подработку ради дополнительного заработка. Более трети россиян при выборе подработки ориентируются на возможность самостоятельно управлять нагрузкой и графиком.
Согласно исследованию, 79% россиян открыты к дополнительной работе даже не по своей специальности. Главным мотивом для поиска подработки стало увеличение дохода для 87% респондентов. Однако есть и другие причины:
- 18% участников опроса сообщили, что рассматривают подработку как способ полезно занять свободное время,
- 17% респондентов хотят попробовать себя в новой профессии,
- 17% считают формат временной занятости более комфортным,
- для 14% дополнительная работа становится возможностью освоить новые навыки.
5% готовы брать дополнительную работу только по своему профилю.
Среди тех, кто не заинтересован в подработке, 9% заявили, что предпочитают концентрироваться на одной сфере деятельности.
Гибкий график важнее удалёнки при выборе подработки
При выборе подработки для 36% россиян в первую очередь важна возможность самостоятельно управлять нагрузкой и графиком.
Для трети респондентов важна быстрая выплата денег, а ещё примерно столько же ценят возможность совмещать подработку с другими делами. Близость работы к дому имеет значение для 27% участников опроса.
Удалённый формат оказался менее значимым фактором при выборе подработки. Возможность работать дистанционно важна только для 18% респондентов.
Люди старше 55 лет реже готовы менять сферу работы
Исследование показало, что готовность выходить за пределы основной профессии заметно зависит от возраста:
- среди россиян от 18 до 44 лет доля открытых к подработке в другой сфере практически одинакова и составляет 81–83%,
- в возрастной категории 45–54 лет 77% готовы менять сферу на подработке,
- только 65% участников старше 55 лет готовы рассматривать подработку вне своей основной специальности.
Эксперты сервиса «Моя смена» отметили, что сотрудники становятся более гибкими в профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. По их словам, для многих подработка превращается в осознанный выбор в пользу свободного графика и разнообразия задач.
Контекст
В 2025 году количество зарегистрированных самозанятых увеличилось на 27% и достигло 15,4 млн человек. Только примерно для четверти самозанятых этот статус остаётся единственным источником дохода.
Дополнительным фактором роста интереса к подработкам становится изменение ситуации на рынке труда. Некоторые компании переводят сотрудников на неполную рабочую неделю, из-за чего работники начинают искать дополнительный заработок в освободившееся время.