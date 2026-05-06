80% россиян готовы к подработке не по своей специальности — каждый пятый хочет попробовать себя в новой профессии

Почти 80% опрошенных готовы рассматривать дополнительную занятость даже не в своей профессиональной сфере, сообщает «Коммерсант». Подавляющее большинство ищут подработку ради дополнительного заработка. Более трети россиян при выборе подработки ориентируются на возможность самостоятельно управлять нагрузкой и графиком.

Почти 80% россиян готовы подрабатывать вне профессии

Согласно исследованию, 79% россиян открыты к дополнительной работе даже не по своей специальности. Главным мотивом для поиска подработки стало увеличение дохода для 87% респондентов. Однако есть и другие причины:

18% участников опроса сообщили, что рассматривают подработку как способ полезно занять свободное время,

17% респондентов хотят попробовать себя в новой профессии,

17% считают формат временной занятости более комфортным,

для 14% дополнительная работа становится возможностью освоить новые навыки.

5% готовы брать дополнительную работу только по своему профилю.

Среди тех, кто не заинтересован в подработке, 9% заявили, что предпочитают концентрироваться на одной сфере деятельности.

Гибкий график важнее удалёнки при выборе подработки

При выборе подработки для 36% россиян в первую очередь важна возможность самостоятельно управлять нагрузкой и графиком.

Для трети респондентов важна быстрая выплата денег, а ещё примерно столько же ценят возможность совмещать подработку с другими делами. Близость работы к дому имеет значение для 27% участников опроса.

Удалённый формат оказался менее значимым фактором при выборе подработки. Возможность работать дистанционно важна только для 18% респондентов.

Люди старше 55 лет реже готовы менять сферу работы

Исследование показало, что готовность выходить за пределы основной профессии заметно зависит от возраста:

среди россиян от 18 до 44 лет доля открытых к подработке в другой сфере практически одинакова и составляет 81–83%,

в возрастной категории 45–54 лет 77% готовы менять сферу на подработке,

только 65% участников старше 55 лет готовы рассматривать подработку вне своей основной специальности.

Эксперты сервиса «Моя смена» отметили, что сотрудники становятся более гибкими в профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. По их словам, для многих подработка превращается в осознанный выбор в пользу свободного графика и разнообразия задач.

Контекст

В 2025 году количество зарегистрированных самозанятых увеличилось на 27% и достигло 15,4 млн человек. Только примерно для четверти самозанятых этот статус остаётся единственным источником дохода.

Дополнительным фактором роста интереса к подработкам становится изменение ситуации на рынке труда. Некоторые компании переводят сотрудников на неполную рабочую неделю, из-за чего работники начинают искать дополнительный заработок в освободившееся время.