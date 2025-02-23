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Великобритания анонсировала принятие «крупнейшего пакета» санкций против России

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что 24 февраля его страна объявит о крупнейшем с 2022 года пакете антироссийских санкций. Введение новых ограничений связано с трехлетней годовщиной начала спецоперации

Великобритания анонсировала принятие «крупнейшего пакета» санкций против России
  1. Новости

Как передает LBC, Лэмми считает, что «сейчас самое время закрутить гайки». Министр пояснил, что цель санкций — нанести удар по доходам и военным мощностям России.

Глава британского МИДа рассказал, что анонсируемый пакет антироссийских санкций станет крупнейшим пакетом ограничений с первых дней конфликта.

Лэмми добавил, что Великобритания продолжит работать с партнерами из США и Европы для достижения «устойчивого, справедливого мира».

Ранее на этой неделе страны Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись 13 российских банков, так называемого «теневого флота», алюминиевой промышленности и других сфер.

Фото: Unsplash

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