Великобритания анонсировала принятие «крупнейшего пакета» санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что 24 февраля его страна объявит о крупнейшем с 2022 года пакете антироссийских санкций. Введение новых ограничений связано с трехлетней годовщиной начала спецоперации
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Как передает LBC, Лэмми считает, что «сейчас самое время закрутить гайки». Министр пояснил, что цель санкций — нанести удар по доходам и военным мощностям России.
Глава британского МИДа рассказал, что анонсируемый пакет антироссийских санкций станет крупнейшим пакетом ограничений с первых дней конфликта.
Лэмми добавил, что Великобритания продолжит работать с партнерами из США и Европы для достижения «устойчивого, справедливого мира».
Ранее на этой неделе страны Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись 13 российских банков, так называемого «теневого флота», алюминиевой промышленности и других сфер.
Фото: Unsplash
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