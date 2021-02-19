Киностудия Yellow, Black and White запускает рекламное агентство

Главной задачей нового бизнес-подразделения станет создание нативных интеграций брендов в кино и сериалы, спонсорских спецпроектов, в том числе в digital, и других форматов.

Уточняется, что агентство будет эксклюзивно представлять все проекты Yellow, Black and White и аффилированного видеосервиса START, а также работать с другими студиями и OTT-сервисами (например, Sreda, «Видеопрокат», «Кинопоиск»).

В фокусе Integracia также будет производство брендированного видеоконтента с исполнителями главных ролей сериалов и фильмов, кросс-промо, интеграция брендов на премьерные мероприятия и другие форматы коммерческого партнерства на территории кино.

«В России пока нет индустрии brand-generated контента как в США или Азии, поэтому создание отдельного агентства с фокусом на объединение экспертизы киностудии и агентского бизнеса — это важный шаг в нашей долгосрочной бизнес-стратегии. Мы не просто хотим привлечь бренды к нашим существующим проектам, но вместе развивать отрасль», — пояснил генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Генеральным директором новой компании стал Мика Симонян (сооснователь сервиса удалённых бизнес-ассистентов want.ru). Первыми клиентами, по данным агентства, стали компании Miele, «Тинькофф», портал Prodi.ru, сервис аудиокниг и подкастов Storytel.

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