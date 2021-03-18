ABBYY обновила свой фирменный стиль

За последний год ABBYY сильно изменилась, это и потребовало внесения новшеств в бренд, пояснила вице-президент группы компаний ABBYY Дарья Керценбаум.

«Наши клиенты все чаще говорят, что наша компания трансформирует их бизнес и работу людей. Именно эта идея – изменений к лучшему, обновления, перехода к более быстрым и легким процессам – отражается в бренде ABBYY», — отметила Дарья Керценбаум.

Через обновленный стиль «красной нитью» проходит вихреобразная лента, которая трансформируется от монохромного цвета к яркому градиенту с геометричным узором. Она, как раз, и символизирует преображения, которые, по мнению компании, возможны с технологиями ABBYY.