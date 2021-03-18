ABBYY обновила свой фирменный стиль

IT-компания ABBYY обновила логотип и сменила фирменный стиль. Новый брендинг разработан совместно с дизайн-бюро Shuka, рассказали RB.ru представители компании.
За последний год ABBYY сильно изменилась, это и потребовало внесения новшеств в бренд, пояснила вице-президент группы компаний ABBYY Дарья Керценбаум.
«Наши клиенты все чаще говорят, что наша компания трансформирует их бизнес и работу людей. Именно эта идея – изменений к лучшему, обновления, перехода к более быстрым и легким процессам – отражается в бренде ABBYY», — отметила Дарья Керценбаум.
Через обновленный стиль «красной нитью» проходит вихреобразная лента, которая трансформируется от монохромного цвета к яркому градиенту с геометричным узором. Она, как раз, и символизирует преображения, которые, по мнению компании, возможны с технологиями ABBYY.
При этом свой логотип компания оставила узнаваемым намерено, сохраняя историю бренда. Шрифт лишь стал легче, современнее, а фирменные цвета ярче. Также коммуникацию бренда добавляют изометрические иллюстрации, иконки, инфографика, фактоиды и фотографии с реальными историями людей, уточнили в ABBYY.
Напомним, ABBYY имеет офисы в 14 странах, занимается разработкой решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов. По собственным данным, решения компании используют десятки тысяч организаций более чем 200 стран мира, среди которых DHL, PepsiCo, Volkswagen, Fesco, Сбербанк, ВТБ, МТС, Tele2, S7 и другие.
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Фото: пресс-служба ABBYY
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