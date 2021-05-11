Производитель компьютеров Acer вышел на новый рынок в России

Производитель компьютеров Acer открыл в Москве свой первый монобрендовый магазин в России. Если бизнес станет успешным, компания будет развивать это направление, пишет Коммерсант.

Точка в торговом центре «Авиапарк» будет служить больше витриной, чем магазином, чтобы потенциальные покупатели продукции Acer смогли внимательно ознакомиться с тем, что они хотят купить. Основной фокус в реализации товара компания оставляет на онлайн-сегменте.

Acer будет развивать новое направление в сотрудничестве с Inventive eCommerce, которая продает устройства Acer на маркетплейсах. В случае успеха первой точки, компания планирует расширяться.

Тайваньский производитель компьютеров Acer по итогам Q1 2021 занял пятое место в мировом списке поставщиков – 5,8 млн устройств или 7% от общего объема, сообщает Коммерсант.

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