Рекламодатели из Турции и Китая заменят ушедшие западные компании

Компании из Турции и Китая придут на смену ушедшим зарубежным рекламодателям. Переговоры о рекламных размещениях уже начали вести производители мобильных телефонов, бьюти-товаров, а также фэшн-ритейлеры.
Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры крупных рекламных групп – OMD OM Group, Okkam, Media Direction Group и др. – и таких медиакомпаний, как «Русская медиагруппа», Shkulev Media Holding, «Эверест».
Однако новые рекламодатели в ближайшее время смогут заменить лишь часть ушедших компаний, говорят участники рынка. Они могут занять примерно 15% рынка в течение 3-5 лет, по другим оценкам эти компании смогут заместить 10-30% рекламного рынка в перспективе трех лет.
При оптимистичном сценарии новые бренды компенсируют до 40% бюджетов ушедших рекламодателей в 2023 году. Полная замена вряд ли возможна раньше 2025 года.
Фото на обложке: Unsplash
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