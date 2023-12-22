«Аэрофлот» протестирует сервис перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Услуга будет доступна в любом классе обслуживания. Заплатить за перевозку контейнера с питомцем придется по полному пассажирскому тарифу.
«Аэрофлот» начал тестировать услуги перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Один пассажир сможет провезти с собой один контейнер с питомцем – животным или птицей. Услуга доступна в классах обслуживания «Эконом» и «Комфорт». В «Бизнесе» перевозка ограничена некоторыми типами самолетов, на Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечетных рядах.
«Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира», – уточнили в «Аэрофлоте».
Контейнер с животным должен весить не более 15 кг. Габариты жесткого контейнера – до 50х30х30см, полужесткого – до 50х32х30см.
«При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя», – говорится в сообщении авиакомпании.
На первом этапе услуга будет доступна на собственных рейсах «Аэрофлота» до 20 марта 2024 года. Затем авиакомпания примет решение о предоставлении услуги на постоянной основе.
Фото на обложке: New Africa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Аэрофлот» начал начислять бонусные мили за полеты на рейсах «Победы»
- 2 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
- 3 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
- 4 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
- 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2023
22 декабря 2023
25 декабря 2023