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«Аэрофлот» протестирует сервис перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Аэрофлот» протестирует сервис перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Услуга будет доступна в любом классе обслуживания. Заплатить за перевозку контейнера с питомцем придется по полному пассажирскому тарифу.

«Аэрофлот» протестирует сервис перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

«Аэрофлот» начал тестировать услуги перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Один пассажир сможет провезти с собой один контейнер с питомцем – животным или птицей. Услуга доступна в классах обслуживания «Эконом» и «Комфорт». В «Бизнесе» перевозка ограничена некоторыми типами самолетов, на Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечетных рядах.

«Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира», – уточнили в «Аэрофлоте».  

Контейнер с животным должен весить не более 15 кг. Габариты жесткого контейнера – до 50х30х30см, полужесткого – до 50х32х30см.

«При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя», – говорится в сообщении авиакомпании. 

На первом этапе услуга будет доступна на собственных рейсах «Аэрофлота» до 20 марта 2024 года. Затем авиакомпания примет решение о предоставлении услуги на постоянной основе.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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