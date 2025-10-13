«Аэрофлот» перевёз 42,5 млн пассажиров с начала 2025 года

Группа «Аэрофлот» подвела операционные итоги за девять месяцев 2025 года — и показала стабильность в непростое для отрасли время. С января по сентябрь авиаперевозчик обслужил 42,5 млн пассажиров, почти столько же, сколько годом ранее (42,7 млн). Главным драйвером стали международные рейсы, где рост составил 3,4%, что позволило компенсировать умеренное снижение внутреннего трафика.

Зарубежные маршруты вернули динамику

По данным компании, на международных линиях за девять месяцев перевезено 9,8 млн пассажиров, на внутренних — 32,7 млн. Совокупный пассажирооборот увеличился на 2,4%, до 116,7 млрд пассажиро-километров. При этом загрузка кресел осталась практически на рекордном уровне — 89,9%, что на 0,1 п.п. выше показателя прошлого года. По сути, каждый девятый самолёт группы летал полным.

Международное направление остаётся главным источником восстановления: именно за счёт него компания удержала общий объём перевозок.

В сентябре Аэрофлот перевёз 5 млн человек (на 5,7% меньше, чем в прошлом году), из них 1,2 млн воспользовались международными рейсами. Загрузка кресел в сентябре сохранилась на уровне 90% — несмотря на сезонное снижение деловой активности.

«Аэрофлот» усиливает международное присутствие

Флагманская авиакомпания группы перевезла с начала года 22,6 млн пассажиров, увеличив пассажирооборот на 4,8%, до 75,4 млрд пассажиро-километров. Рост обеспечен за счёт международных маршрутов: перевозки за рубеж выросли на 8%, тогда как внутренние снизились на 7%.

В сентябре пассажиропоток составил 2,67 млн человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. При этом загрузка кресел осталась высокой — 88,9%, а по зарубежным линиям улучшилась до 85,7% (+0,9 п.п. к 2024 году).

Грузовой сегмент теряет объёмы

Пассажирский сегмент остался стабильным, тогда как грузоперевозки сократились. В сентябре объём перевозки грузов и почты составил 19,4 тыс. тонн (–18,3%), а за девять месяцев — 164,4 тыс. тонн (–11,3%). Грузооборот за девять месяцев снизился на 11,7%, до 739 млн тонно-километров. Сокращение компания связывает с перестройкой логистического рынка: изменением маршрутов доставки и перераспределением грузовых потоков между авиаперевозчиками и другими видами транспорта.

Парк авиакомпании работает с полной загрузкой

Общее количество рейсов группы «Аэрофлот» за девять месяцев составило 278,3 тыс., что на 0,6% больше, чем годом ранее. Налёт по парку увеличился на 2,8%, до 808 тыс. часов — показатель, отражающий устойчивую эксплуатацию флота. Даже при умеренном снижении пассажиропотока авиакомпания поддерживает высокий уровень загрузки и интенсивности полётов.

Контекст

Согласно данным группы «Аэрофлот», рост международных перевозок стал ключевым фактором, позволившим удержать операционные показатели на уровне прошлого года. Высокая загрузка кресел и стабильный объём рейсов показывают, что компания успешно адаптировалась к изменившейся географии полётов. На фоне снижения спроса на внутренних направлениях международный трафик становится главным стабилизирующим элементом операционной модели авиаперевозчика.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС