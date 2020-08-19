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Венчурный фонд Aintrigud вложил €60 тысяч в проект Go Food

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российский венчурный фонд Aintrigud, специализирующийся на инвестициях в food-стартапы, рассказал о сделке. Он вложил €60 тысяч в компанию Go Food, развивающую бренды Octa, Granolife и Foodtobegood. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Венчурный фонд Aintrigud вложил €60 тысяч в проект Go Food

Полученные инвестиции будут направлены на:

  • расширение ассортиментной линейки продуктов;
  • масштабирование выручки и дистрибуции, благодаря выходу в массовый сегмент ЗОЖ-продуктов.

Полученная доля и оценка компании не раскрываются.

Go Food развивает три бренда:

  1. полнорационные напитки Octa, которые заменяют прием пищи и позволяют контролировать вес;
  2. гранола Granolife — натуральные запеченные хлопья с медом, орехами и ягодами (в линейке четыре различных вкуса);
  3. Foodtobegood — массовый бренд ЗОЖ-продуктов.

В 2017 году проекты Octa и Granolife прошли акселерацию в центре food-стартапов Mabius.

Aintrigud — венчурный фонд объемом €5 млн. Зарегистрирован в начале весны 2020 года на Кипре. 50% фонда составляют инвестиции Ивана Сидорка, совладельца Нижегородского масло-жирового комбината. Еще 50% — пул частных инвесторов.

С фондом аффилирован центр food-стартапов Mabius. Он был основан в 2014 году. Это бизнес-акселератор и онлайн-школа для проектов в food-сфере. Помогает выводить на рынок новые продукты питания.

К маю этого года резидентами Mabius стали 4 проекта, каждый из которых получит инвестиции от фонда.

«Одни команды к концу года представят готовый прототип продукта после пробных продаж — тест-маркетов, другие уже смогут поставить свои продукты на полки магазинов массовых российских ритейлеров или кратно масштабировать бизнес», — рассказали в пресс-службе фонда.

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