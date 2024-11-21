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Бизнес-империя Гуатама Адани потеряла $27 млрд стоимости на фоне обвинений США

Новости
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Рыночная стоимость компаний индийского конгломерата Adani Group за день рухнула на $27 млрд, сообщает Reuters. Это произошло после того, как США предъявили обвинение во взяточничестве и мошенничестве председателю правления группы Гуатаму Адани и его партнерам.

Бизнес-империя Гуатама Адани потеряла $27 млрд стоимости на фоне обвинений США
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Акции флагманской компании Adani Enterprises в четверг, 21 ноября, упали на 23% до минимума с ноября 2023 года. Это стало самым сильным однодневным падением бумаг компании с февраля прошлого года. По данным Reuters, стоимость акций других компаний группы снизилась на 7-19%.

Ранее на этой неделе власти США заявили, что Адани и еще семь лиц, в том числе его племянник Сагар Адани, согласились выплатить индийским чиновникам взятки в размере $265 млн, чтобы получить контракты и работать над крупнейшим в Индии проектом в сфере солнечной энергетики, который должен принести $2 млрд прибыли в течение 20 лет.

Прокуроры добавили, что Адани и его племянник вместе с бывшим гендиректором Adani Green Energy Внитом Джааином привлекли более $3 млрд в виде займов и облигаций, скрывая свои действия от кредиторов и инвесторов.

На фоне обвинений Adani Green Energy отменила планы по привлечению $600 млн через долларовые облигации, отмечает Reuters.

Adani Group в заявлении отвергла обвинения против Адани, назвав их  «беспочвенными и не соответствующими действительности», и пообещала воспользоваться «всеми возможными путями правовой защиты».

В феврале 2023 года американская компания Hindenburg Research обвиняла Adani Group в ненадлежащем использовании налоговых убежищ и участии в манипулировании акциями, что конгломерат тоже отрицал, напомнил Reuters.

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Фото на обложке: QubixStudio / Shutterstock

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