Акции компании Nestlé упали почти на 18% за год

За последний год акции Nestlé из-за управленческого кризиса просели почти на 18%. Компания за это время потеряла сразу двух гендиректоров, а теперь к переменам добавилось и досрочное назначение нового председателя совета. Это место займёт бывший CEO Inditex Пабло Исла — известный в Европе как реформатор, который превратил Zara в глобального лидера fashion-ритейла.

Краткосрочный рост акций Nestlé

Информация о смене председателя совета директоров компании появилась вечером 16 сентября — уже 17 сентября котировки Nestlé на Цюрихской бирже прибавили почти 1%. Однако в Reuters считают это краткосрочной реакцией. Падение акций на 18% за 12 месяцев — для глобального лидера, владеющего брендами KitKat и Nescafe, это показатель серьёзных проблем с доверием инвесторов.

Критика за управленческие провалы

Аналитик Bank Vontobel Жан-Филипп Бертши считает, что Nestlé нужно вернуть стабильность и восстановить доверие к бренду. По его словам, компанию годами тянули вниз низкие темпы роста, управленческие ошибки, слабая коммуникация и проблемы с корпоративным управлением. При этом он отметил, что у нового руководства есть шанс ускорить развитие слабых подразделений и повысить эффективность бизнеса.

Восстановление бренда — на экс-топе Inditex

Назначение Пабло Ислы означает, что Nestlé готова пересмотреть подход к управлению и обновить стратегию развития. Как пишет Reuters, его репутация основана на жёстком контроле за процессами и умении усиливать позиции ключевых брендов. Инвесторы ожидают, что он проведёт реформы и выведет компанию из затяжной стагнации.

Смена председателя стала продолжением управленческого кризиса в компании. Две недели назад Nestlé уволила CEO Лорана Фрейксе из-за служебного романа. На его место назначили Филиппа Навратила. Теперь он, вместе с Пабло Исла, должен стабилизировать управление и вернуть компанию к росту.

Контекст

Nestlé остаётся крупнейшим в мире производителем упакованных продуктов питания и напитков. Но последние годы для компании оказались непростыми: рост продаж замедлился, долговая нагрузка увеличилась, а управленческие кризисы подорвали доверие инвесторов. За 2024 год компания потеряла почти пятую часть капитализации.

Фото: EPA / TACC