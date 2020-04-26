Аналитики оценили активность малого бизнеса на третьей нерабочей неделе

На третьей нерабочей неделе активность малого и среднего бизнеса выросла в регионах, а в Москве упала. Такие данные содержатся в исследовании ИТ-компании «Эвотор», с которым ознакомился Rusbase.

Аналитики сравнили торговый оборот и количество работающих точек по всей стране с 13 по 19 апреля с показателями докризисной недели со 2 по 8 марта.

К каким выводам пришли исследователи:

доля работающих малых и средних предприятий выросла на 3,4% по сравнению со второй нерабочей неделей и составила 47,8% от показателей начала марта;

торговый оборот увеличился на 6,7%;

выручка достигла 51% относительно показателей начала марта (на второй нерабочей неделе выручка составляла 44,3% от мартовской).

По сегментам

Количество работающих салонов красоты выросло с 8,9% на второй нерабочей неделе до 19,4% на третьей по сравнению с началом марта. Выручка увеличилась с 14,1% до 18,5% от показателей начала марта.

Доля открытых ателье возросла с 15,1% на второй неделе до 23,4% на третьей нерабочей неделе. Выручка выросла с 18,7% на второй неделе от показателей начала марта до 34,2% на третьей.

Доля работающих точек по ремонту бытовой техники увеличилась с 35,1% до 45,2%, магазинов оптики ― с 30,8% до 38,3%, химчисток ― с 38,7% до 45,3%. Выручка у организаций ЖКХ выросла с 85,4% до 116,8%, магазинов инструментов ― с 50% до 76,6%, пекарен ― с 53,1% до 77,7%.

Оборот пивных магазинов увеличился до 98% к докризисному времени (на второй нерабочей неделе ― 94,1%). Оборот алкомаркетов снизился с 83% на второй неделе до 81,3% на третьей неделе относительно показателей начала марта.

Выручка табачных киосков возросла с 78,9% до 83,5%. Оборот несетевых аптек почти не изменился ― 66,2% на третьей неделе и 65,5% на второй относительно начала марта.

По регионам

В Москве на третьей неделе работало 24,7% точек от показателей начала марта (на второй неделе ― 26,9%). В Санкт-Петербурге показатель вырос на 1,7% до 35,9% от начала марта.

Самый высокий прирост вновь открытых торговых точек на третьей нерабочей неделе отмечен в регионах. Там местные власти ослабили режим повышенной готовности.

В Амурской области доля работающих точек выросла с 54,6% на второй нерабочей неделе до 77,9% на третьей от показателей начала марта. Произошло это после того, как региональное правительство расширило список непродовольственных товаров первой необходимости. В перечень попали медицинские изделия, оптика, ткани, садово-огородная техника и инвентарь, стройматериалы, средства для ремонта автомобилей, средства связи, табак и так далее.

В Забайкальском крае число работающих торговых точек выросло с 55,6% до 74,7%, в Оренбургской области ― с 43,9% до 59,2%, в Свердловской области ― с 42,4% до 54,7%, на Алтае ― с 56,4% до 66,6%, в Кемеровской области ― с 56% до 66%.