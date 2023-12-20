Оформить авто в лизинг теперь можно полностью онлайн в «Альфа-Лизинге»

ГК «Альфа-Лизинг» запустила сервис для удаленного оформления автомобиля в лизинг. Для этого нужно зайти на сайт сервиса, выбрать и забронировать авто, загрузить необходимые для заключения сделки документы и дождаться одобрения. Бронирование действует 72 часа, ответ по заявке приходит в течение 10–20 минут.
Лизинг автомобиля становится все популярнее среди предпринимателей, так как в отличие от кредита позволяет быстро и с минимальным количеством документов получить нужное для решения текущих задач авто. В целом к лизингополучателю предъявляют более мягкие требования.
Помимо этого лизинг привлекает гибкими условиями выплат, а также возможностью оптимизировать налоги на прибыль и имущество, получить возмещение НДС.
Лизинг — это еще и удобно. Чтобы взять авто в долгосрочную аренду в «Альфа-Лизинге», достаточно совершить несколько шагов: выбрать автомобиль, загрузить документы (список небольшой: анкета, реквизиты организации, копия паспорта генерального директора, договор аренды офиса), получить одобрение сделки, подписать договор по ЭДО, внести аванс. Весь процесс проходит онлайн.
«Альфа-Лизинг» предлагает на выбор более 3,5 тысяч моделей автомобилей от российских и зарубежных производителей. Среди них — 2,5 тысяч набирающих популярность моделей из Китая. С помощью фильтра на сайте можно найти и забронировать наиболее подходящую по своим параметрам машину. При бронировании стоимость авто фиксируется.
Прямо в карточке автомобилей есть расчет платежей. Выбрав комфортную сумму аванса и срок лизинга в калькуляторе, можно понять, сколько денег нужно будет выплачивать ежемесячно в течение действия договора, в том числе какая получится итоговая сумма платежей. Так, в Москве аренда внедорожника Chery Tiggo 4 PRO Action 2023 года выпуска стоимостью ~2 млн рублей обойдется в 75621 рублей в месяц при условии, что аванс составил ~600 тысяч рублей, а срок лизинга — 24 месяца.
Узнать больше о сервисе «Альфа-Лизинга» и подобрать автомобиль можно на сайте.
Фото на обложке: alexfan32 /
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