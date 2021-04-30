Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Alibaba впервые не будет повышать зарплату топ-менеджерам по итогам года – Reuters

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Alibaba приняли решение заморозить рост заработной платы топ-менеджерам по итогам года и повысить зарплату младшему персоналу – чтобы удержать их в компании, сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

Alibaba впервые не будет повышать зарплату топ-менеджерам по итогам года – Reuters

Традиционный рост зарплаты старшему менеджменту составляет 5-10% к году, но в этом году Alibaba не будет увеличивать выплаты управленцам. Вместо этого зарплату поднимут младшему персоналу. По словам источников Reuters, таким образом их хотят удержать в компании на фоне негативных новостей о давлении со стороны властей.

По информации Reuters, в Alibaba отказались от комментариев, добавив, что «талант – самый важный актив Alibaba Group».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как стартапу взаимодействовать с корпорацией, чтобы взять максимум от сотрудничества
  2. 2 ИИ вместо CEO: насколько эффективна автоматизация руководящих должностей для компаний
  3. 3 Ракеты, фитнес и дроны: обзор венчурных сделок на российском рынке за апрель
  4. 4 Как создать свое агентство продуктовой разработки и ежегодно увеличивать оборот в 2 раза
  5. 5 AltFood vs «классика»: что происходит на рынке альтернативного белка
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

Все ВОЗМОЖНОСТИ