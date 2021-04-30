Alibaba впервые не будет повышать зарплату топ-менеджерам по итогам года – Reuters

В Alibaba приняли решение заморозить рост заработной платы топ-менеджерам по итогам года и повысить зарплату младшему персоналу – чтобы удержать их в компании, сообщили в Reuters со ссылкой на источники.
Традиционный рост зарплаты старшему менеджменту составляет 5-10% к году, но в этом году Alibaba не будет увеличивать выплаты управленцам. Вместо этого зарплату поднимут младшему персоналу. По словам источников Reuters, таким образом их хотят удержать в компании на фоне негативных новостей о давлении со стороны властей.
По информации Reuters, в Alibaba отказались от комментариев, добавив, что «талант – самый важный актив Alibaba Group».
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