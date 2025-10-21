Telegram и VK — главные площадки блогеров из Instagram*

Аудитория российских блогеров не исчезла после блокировки рекламы в Instagram*: пользователи просто переместились на другие платформы. По данным исследования Getblogger (входит в МТС AdTech), 32% подписчиков перешли в Telegram, 25% — во VK, 20% — на YouTube. 7% остались Instagram*, 21% перестали следить за блогерами вовсе.

Telegram стал главной альтернативой Instagram*

Исследование показало, что Telegram стал ключевой альтернативой Instagram* для лидеров мнений. Каждый третий пользователь подписался на блогеров именно в этом мессенджере.

Такими данными поделилась платформа Getblogger — сервис по подбору и размещению рекламы у блогеров. Опрос проводился среди 2 000 россиян старше 18 лет, проживающих на территории РФ.

Больше всего пользователи лояльны к юмору

Среди причин отписок россияне чаще всего называют снижение интереса к контенту — 24% респондентов отметили именно этот фактор. Ещё 18% сообщили, что публикации перестали соответствовать их ценностям, 17% указали на несоответствие образа блогера реальности, 11% пожаловались на избыток рекламы, а 9% назвали причиной статус иноагента.

Пользователи также назвали темы, которые нравятся у блогеров. Юмор выбрали 46% респондентов, путешествия — 36%, кулинария — 34%. Популярны в том числе творчество и искусство (30%), лайфхаки (29%), образование и саморазвитие (25%), IT и технологии (24%) и спорт (23%).

Длинная текстовая реклама теряет актуальность

Наиболее привлекательным форматом рекламы остаются короткие текстовые посты — их выбирают 54% пользователей. Подборки с графикой нравятся 46% опрошенных, видеоподборки — 40%, видеореклама — 35%.

Длинные тексты положительно воспринимают лишь 14% респондентов, что указывает на смещение интереса аудитории в сторону кратких форматов.

Контекст

Инфлюенс-маркетинг в России выходит на уровень самостоятельной индустрии. Компании из разных сегментов — от ритейла и фэшн до банков и FMCG — всё чаще перераспределяют рекламные бюджеты с классического ТВ в пользу блогеров. За год рынок вырос на 37% — с 44 млрд до 60 млрд рублей.

В ближайшие два года ожидается сохранение двузначных темпов роста: аналитики прогнозируют, что к 2026 году объём сегмента может превысить 80 млрд рублей, что приблизит его к уровням крупных направлений цифровой рекламы.

Фото: Maskot / Getty Images

*Соцсеть запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской