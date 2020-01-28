В «умных» колонках с голосовой помощницей «Алиса» появилась функция вызова такси. Брать в руки смартфон при заказе такси через колонку пользователю не нужно. Об этом Rusbase рассказали в «Яндексе».

Через умные колонки с «Алисой» стало можно вызвать такси