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Через умные колонки с «Алисой» стало можно вызвать такси
Новости
Наталья Бархатова
В «умных» колонках с голосовой помощницей «Алиса» появилась функция вызова такси. Брать в руки смартфон при заказе такси через колонку пользователю не нужно. Об этом Rusbase рассказали в «Яндексе».
Через умные колонки с «Алисой» стало можно вызвать таксиНаталья Бархатова
- Чтобы сделать заказ, нужно сказать «Алиса, вызови такси». Помощница уточнит, откуда и куда нужно добраться, назовет условия поездки и при необходимости поменяет тариф и форму оплаты.
- При желании можно сразу уточнить все детали поездки, например, сказав: «Алиса, закажи такси на работу по тарифу „Комфорт плюс“. Оплата картой».
- При заказе такси через колонку доступна оплата наличными и картой, но не через платежные системы Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, уточнили в «Яндексе».
- «Алиса» оповестит пользователя, когда водитель будет на месте. Если водитель еще не подъехал, можно попросить показать его машину на карте. Для этого нужно сказать: «Алиса, где водитель?»
- Новая функция есть в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и колонках Irbis A и Prestigio SmartMate, в которые тоже встроена «Алиса».
- Также заказать такси голосом можно через приложения «Яндекс.Поиск» и «Яндекс.Навигатор».
Фото: Cameris / Shutterstock
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