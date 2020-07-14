Сбербанк поделится эксклюзивной аналитикой с частными инвесторами

Сбербанк запустил новый сервис, сообщили Rusbase в банке. Частные инвесторы могут бесплатно воспользоваться ежедневной аналитикой и прогнозами от аналитической команды Sberbank Investment Research.

Информация о фондовом рынке доступна на образовательной платформе «Инвестиции. Доходчиво». Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы, сообщили в Сбербанке.

Сервис был создан для помощи частным инвесторам, количество которых в России постоянно растет. За год в Сбербанке количество открытых брокерских счетов увеличилось более чем вдвое — с 700 тысяч до 1,7 млн, заявили в компании.

«Для эффективных инвестиций как новым, так и опытным инвесторам, необходимо обладать актуальной информацией об изменениях на рынке. Наш новый сервис с оперативной аналитикой и прогнозами по основным направлениям, таким как нефть, рубль, рынок акций и облигаций, полностью закрывает эту потребность», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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