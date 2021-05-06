Стартап-аналог Shopify для NFT-рынка Bitski привлек рекордные для себя $19 млн

Стартап Bitski, разрабатывающий «онлайн-витрину» для NFT-товаров по аналогии с e-commerce платформой Shopify, привлек $19 млн в A-раунде финансирования. Общая сумма инвестиций достигла $23,4 млн, сообщает Techcrunch.
Bitski создает персональные витрины с NFT-товарами для брендов и частных лиц. Их продукт работает аналогично одной из крупнейших в мире e-commerce платформ Shopify. Стартап предлагает клиентам различные варианты подписки.
twitter.com/bitski
В стартап вложились несколько частных инвесторов, в частности рэпер Jay Z и теннисистка Серена Уильямс, пишет Techcrunch.
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Фото на обложке: twitter.com/bitski
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