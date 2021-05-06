Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Стартап-аналог Shopify для NFT-рынка Bitski привлек рекордные для себя $19 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап Bitski, разрабатывающий «онлайн-витрину» для NFT-товаров по аналогии с e-commerce платформой Shopify, привлек $19 млн в A-раунде финансирования. Общая сумма инвестиций достигла $23,4 млн, сообщает Techcrunch.

Стартап-аналог Shopify для NFT-рынка Bitski привлек рекордные для себя $19 млн

Bitski создает персональные витрины с NFT-товарами для брендов и частных лиц. Их продукт работает аналогично одной из крупнейших в мире e-commerce платформ Shopify. Стартап предлагает клиентам различные варианты подписки.

twitter.com/bitski

В стартап вложились несколько частных инвесторов, в частности рэпер Jay Z и теннисистка Серена Уильямс, пишет Techcrunch.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: twitter.com/bitski

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Доходность до 33,8% годовых»: принципал Fort Ross Ventures оценил состояние венчурного рынка
  2. 2 Художник, съевший банан за $120 тысяч, объявил о создании благотворительной NFT-коллекции
  3. 3 Как производители и ритейлеры стимулируют импульсные покупки во время онлайн-шоппинга
  4. 4 Как увеличить конверсию сайта, изменив дизайн навигации
  5. 5 Как стартапу взаимодействовать с корпорацией, чтобы взять максимум от сотрудничества
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Истории

Одного саморазвития мало. Как повысить самооценку

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу