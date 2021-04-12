Ancor и Randstad приглашают на онлайн-конференцию в сфере HR

15 апреля пройдет онлайн-конференция Randstad Employer Brand Research Event. Спикеры поговорят о восприятии работы, бренде работодателя и других темах. Организаторы представят результаты исследования рынка труда и объявят самых привлекательных работодателей России.

В программе — выступления и дискуссии на темы:



критерии, по которым выбирают работодателей;

тренды мирового рынка труда;

смена работы в меняющемся мире;

бренд работодателя для разных соискателей и другие.

Среди спикеров:

Сергей Саликов, генеральный директор Ancor;

Ребекка Хендерсон, член исполнительного совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group;

Елена Витчак, профессор практики Московской школы управления «Сколково»;

Галина Голощапова, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию «Газпром нефти»;

Марат Исмагулов, директор по персоналу «Альфа-Банка»;

Штефан Тойхерт, генеральный директор BMW Group Russia, и многие другие.

Представители Ancor и Randstad Group расскажут об основных выводах Randstad Employer Brand Research. Исследовательская компания Kantar опросила более 190 тыс. респондентов из 34 стран — россиян среди них оказалось около 14 тыс.

В рамках премии Randstad Award организаторы объявят самых привлекательных российских работодателей.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: jossnat / Shutterstock