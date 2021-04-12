Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Ancor и Randstad приглашают на онлайн-конференцию в сфере HR

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 апреля пройдет онлайн-конференция Randstad Employer Brand Research Event. Спикеры поговорят о восприятии работы, бренде работодателя и других темах. Организаторы представят результаты исследования рынка труда и объявят самых привлекательных работодателей России.

Ancor и Randstad приглашают на онлайн-конференцию в сфере HR

В программе — выступления и дискуссии на темы:

  • критерии, по которым выбирают работодателей;
  • тренды мирового рынка труда;
  • смена работы в меняющемся мире;
  • бренд работодателя для разных соискателей и другие.

Среди спикеров:

  • Сергей Саликов, генеральный директор Ancor;
  • Ребекка Хендерсон, член исполнительного совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group;
  • Елена Витчак, профессор практики Московской школы управления «Сколково»;
  • Галина Голощапова, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию «Газпром нефти»;
  • Марат Исмагулов, директор по персоналу «Альфа-Банка»;
  • Штефан Тойхерт, генеральный директор BMW Group Russia, и многие другие.

Представители Ancor и Randstad Group расскажут об основных выводах Randstad Employer Brand Research. Исследовательская компания Kantar опросила более 190 тыс. респондентов из 34 стран — россиян среди них оказалось около 14 тыс.

В рамках премии Randstad Award организаторы объявят самых привлекательных российских работодателей.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: jossnat / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

15 апреля 2021

Health Tech Show

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ