Ancor и Randstad приглашают на онлайн-конференцию в сфере HR

15 апреля пройдет онлайн-конференция Randstad Employer Brand Research Event. Спикеры поговорят о восприятии работы, бренде работодателя и других темах. Организаторы представят результаты исследования рынка труда и объявят самых привлекательных работодателей России.
В программе — выступления и дискуссии на темы:
- критерии, по которым выбирают работодателей;
- тренды мирового рынка труда;
- смена работы в меняющемся мире;
- бренд работодателя для разных соискателей и другие.
Среди спикеров:
- Сергей Саликов, генеральный директор Ancor;
- Ребекка Хендерсон, член исполнительного совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group;
- Елена Витчак, профессор практики Московской школы управления «Сколково»;
- Галина Голощапова, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию «Газпром нефти»;
- Марат Исмагулов, директор по персоналу «Альфа-Банка»;
- Штефан Тойхерт, генеральный директор BMW Group Russia, и многие другие.
Представители Ancor и Randstad Group расскажут об основных выводах Randstad Employer Brand Research. Исследовательская компания Kantar опросила более 190 тыс. респондентов из 34 стран — россиян среди них оказалось около 14 тыс.
В рамках премии Randstad Award организаторы объявят самых привлекательных российских работодателей.
Участие бесплатное. Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: jossnat / Shutterstock
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