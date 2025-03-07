Почти треть россиян сообщили о тревоге при предоплате покупок в интернете

30% россиян испытывают тревогу при предоплате заказов в интернете, согласно совместному опросу СДЭКа и финансового маркетплейса «Сравни.ру», который есть у Русбейс. Каждый пятый респондент всегда волнуется, если платит за покупку заранее. 17% опрошенных тревожатся редко, еще 16% — никогда или часто.

Наибольшее беспокойство россияне испытывают при предоплате за крупную бытовую технику — так ответили 46% респондентов. 30% волнуются при покупке одежды и обуви, 15% — при приобретении электроники, 7% — косметики и парфюмерии, а 2% — книг.

Чего боятся россияне? У 34% россиян тревогу вызывает риск мошенничества. Четверть опрошенных опасаются получения товара ненадлежащего качества, столько же волнуются из-за отсутствия гарантии возврата денег. Еще 8% переживают из-за длительной процедуры возврата заказа или денежных средств.

Способы решения проблемы. Основные факторы, которые помогают снизить стресс при предоплате, включают гарантии возврата средств (72%), положительные отзывы (12%), отслеживание заказа в реальном времени (10%) и наличие страховки или защиты покупки (6%).

Среди мер, которых не хватает россиянам, — упрощение процедуры возврата (33%), более строгая проверка продавцов (29%), обязательная страховка для всех заказов (20%) и единая система отзывов и рейтингов (14%).

В конце января исследование adtech-платформы First Data показало, что в 2024 году россияне стали покупать на 41% больше электроники онлайн. Всего в прошлом году было куплено более 24 млн единиц техники на общую сумму свыше 458,4 млрд рублей.

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