Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля

Карина Пардаева
Персоны нон грата, санкции США, Канады и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний и другие новости на фоне 42-го дня спецоперации на Украине.
Список может дополняться в течение дня.
Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреляКарина Пардаева
Мир
- Европейский Союз объявил 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС персонами нон грата.
- Новые санкции США против РФ введут 6 апреля. Они коснутся финансовых организаций и должностных лиц.
- Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.
Россия
- Федеральная налоговая служба вместе с полицей будет бороться с валютными спекуляциями на теневом рынке. В соответствующем документе говорится, что продажа валюты «с рук» ведется в интернете и несет угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка.
Бизнес
- Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Сейчас компания «работает над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».
- Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign.
- В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%. Это связано с существенным оттоком мигрантов, а также россиян, уезжающих в родные города.
Финансы
- ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний. Для выплат по внешним долгам будут использоваться замороженные резервы регулятора.
Транспорт
- Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели-Москва-Дели без уточнения причин. Возобновятся ли рейсы в ближайшее время неизвестно.
Фото на обложке: motoDanmoto /
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