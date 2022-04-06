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Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Персоны нон грата, санкции США, Канады и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний и другие новости на фоне 42-го дня спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля

Мир

  • Европейский Союз объявил 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС персонами нон грата.
  • Новые санкции США против РФ введут 6 апреля. Они коснутся финансовых организаций и должностных лиц.
  • Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. 

Россия

  • Федеральная налоговая служба вместе с полицей будет бороться с валютными спекуляциями на теневом рынке. В соответствующем документе говорится, что продажа валюты «с рук» ведется в интернете и несет угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка.

Бизнес

  • Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Сейчас компания «работает над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».
  • Американская Align Technology приостановила поставки в Россию самых популярных в стране элайнеров Invisalign.
  • В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%. Это связано с существенным оттоком мигрантов, а также россиян, уезжающих в родные города.

Финансы

  • ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний. Для выплат по внешним долгам будут использоваться замороженные резервы регулятора.

Транспорт

  • Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели-Москва-Дели  без уточнения причин. Возобновятся ли рейсы в ближайшее время неизвестно.

Фото на обложке: motoDanmoto / Shutterstock

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