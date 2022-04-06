Персоны нон грата, санкции США, Канады и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний и другие новости на фоне 42-го дня спецоперации на Украине.



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Санкции и ЦБ в роли единого платежного агента по евробондам российских компаний: главное для бизнеса 6 апреля