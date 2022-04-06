В России будут пресекать куплю-продажу валюты «с рук»

Федеральная налоговая служба вместе с полицей будет бороться с валютными спекуляциями на теневом рынке. Соответствующий документ служба направила в территориальные органы. В нем говорится, что продажа валюты «с рук» ведется в интернете и несет угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка.

В последнее время, по данным ФНС, участились случаи продажи валюты в соцсетях, Telegram-каналах, а налоговым органам в связи с этим поручили «обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел». Служба постоянно ведет контроль за такими операциями, в том числе совместно с полицией, пишет РБК.

Сотрудничество с МВД в части оперативных мероприятий по нарушениям валютного законодательства предусматривается соглашением ведомств с 2010 года, в письме ФНС эта возможность подтверждается. В полномочия ФНС входит лишь контроль за нарушениями валютного законодательства, пресекать их должна полиция. По действующему соглашению, работа фискального и силового двух ведомств направлена в том числе на «физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство».

В налоговой уточнили, что валютные спекуляции частников не попали под мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства — при купле-продаже валюты в обход банков они проводятся в обычном режиме. Служба ссылается в письме на «санкционные» указы президента, которые ограничили использование гражданами иностранной валюты.

До 9 сентября Банк России ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой, в том числе банкам запрещено продавать россиянам наличную валюту. Получить до $10 тыс. могут лишь владельцы валютных счетов. Бизнес сможет снять со счетов только $5 тыс. в евро, фунтах, иенах и долларах.

В документе ФНС говорится, что продажа валюты в обход банков — это административное правонарушение (ст. 15.25 КоАП). За такие операции на теневом рынке для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает как для продавца, так и для покупателя валюты, предупредил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность. Юрист пояснил, что продавца валюты могут привлечь к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, если он получил доход более 2,25 млн рублей (ст. 172 УК). «Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если его доход превысил 9 млн руб., — до семи лет», — напомнил Федюкин.

Теневой рынок появился из-за ажиотажного спроса на наличку в первую очередь со стороны граждан и субъектов малого и среднего бизнеса. По словам юриста, обменять валюту на рубли можно быстро, а для обратной операции надо предварительно записываться и ждать согласования процедуры и доставки наличности в отделение банка от нескольких дней до нескольких недель.

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