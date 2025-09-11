AR-очки Amazon первыми протестируют водители доставки

Американский онлайн-ритейлер Amazon разрабатывает собственные AR-очки и делает ставку не на покупателей, а на курьеров. По данным издания The Information, к концу 2026-го или началу 2027 года компания выведет на рынок потребительскую модель Jayhawk. Но раньше она оснастит своих водителей версией Amelia — очками с экраном, который будет показывать адрес и маршрут доставки.

Очки для курьеров выйдут первыми

The Information сообщает, что Amazon готовит партию из 100 тысяч AR-очков Amelia специально для водителей доставки. В отличие от потребительской версии, они будут массивнее и проще по дизайну. Их основная функция — встроенный дисплей с адресом, маршрутом и пошаговой навигацией. По данным Reuters, инструкции будут выводиться прямо перед глазами, заменяя смартфон.

AR-гонка за масс-маркет

Для массового рынка Amazon готовит модель Jayhawk — AR-очки с полноцветным дисплеем на одном глазу, микрофонами, динамиками и встроенной камерой. Их планируют запустить в продажу в 2026–2027 годах.

Тем временем Meta* работает над собственными «умными очками» Hypernova и проектом Orion, Google и Samsung тоже разрабатывают свои решения. Amazon в этой конкуренции выступает догоняющим: после неудачного опыта с очками Echo Frame третьего поколения компания ищет новый способ закрепиться на рынке.

AR для логистики

В отличие от развлекательных гаджетов, Amazon делает ставку на практическое применение технологии. Если Amelia покажет эффективность, курьеры перестанут отвлекаться на смартфоны и смогут видеть маршруты в реальном времени прямо перед глазами. Для компании с глобальной сетью доставки это не просто устройство, а элемент новой инфраструктуры.

Конкуренты усиливают давление

Выход Amazon в сегмент AR совпадает с ростом активности других игроков. Meta* представляет новые устройства на ежегодной конференции разработчиков Meta* Connect, Snap — компания, владеющая Snapchat, — тестирует очередную версию очков Spectacles, Google после неудачного проекта Glass ищет новое решение. На этом фоне Amazon делает ставку на прагматичный сценарий: сначала использовать очки в логистике, а затем вывести продукт на массовый рынок.

Контекст

AR-очки остаются спорной категорией: Google Glass не смогли завоевать массовый рынок, а Spectacles от Snap остались нишевым устройством для энтузиастов. Однако индустрия продолжает эксперименты, пытаясь найти сферы, где технология решает реальные задачи. Логистика и доставка — один из таких сценариев. Если Amelia докажет свою пользу, Amazon получит конкурентное преимущество в скорости и точности работы доставки.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.