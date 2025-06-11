Артемий Лебедев: «Нужно делать что-то такое, что люди бы не выкидывали»
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По мнению Лебедева, признак хорошего мерча — его хочется купить за деньги.
«Это суперкомбо, когда человек даже не думает, что это чей-то мерч, а он ему просто нравится, потому что это классная вещь. Он ее носит и транслирует какую-то идею, потому что он с ней солидарен, она раскрывает его внутренний мир или мысли, которые он хочет транслировать. Это может быть мерч и музея, и госкорпорации, но человек перестает об том думать, для него это модный предмет», — рассказал Лебедев.
По словам дизайнера, самая главная ошибка, которую делает начинающий дизайнер мерча — он просто берет логотип и ставит его на футболку.
«Он делает вещь, которая никому не нужна, потому что футболок с логотипами уже слишком много. Нужно делать что-то такое, что люди бы не выкидывали», — сказал Лебедев.
По словам Евгении Лазаревой из «Маманонстоп», секрет востребованного мерча прост — его нужно «делать сердцем».
«Надо представить себя создателем, у которого нет никаких ограничений, включить классную музыку, хорошенечко вдохновиться, представить или описать свой полет фантазии, благо сейчас много технологических возможностей, а затем прийти к надежному партнёру — российскому производителю», — заявила Лазарева. По ее словам, хороший производственный партнёр всё слышит, экспериментирует с красками, тканями, ему интересны новые вызовы и необычные способы использования оборудования.
- 8 июня 2025 года в Москве на территории киноцентра «Мосфильм» прошла Мерч.Конференция. Организатором выступила «Таврида.АРТ» совместно с брендом «Арт.Молодость». Крупное индустриальное мероприятие собрало на одной площадке собственников и создателей брендов, дизайнеров, руководителей компаний и государственных проектов, организаторов спортивных и культурных мероприятий, представителей крупных корпораций, а также брендинговых и маркетинговых агентств. Впервые такого рода мероприятие ориентировано на то, чтобы выстроить диалог между государственным и коммерческим секторами в вопросах дизайна и изготовления мерча. Посетителями события стали более 2000 человек.
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