Артемий Лебедев: «Нужно делать что-то такое, что люди бы не выкидывали»

По мнению Лебедева, признак хорошего мерча — его хочется купить за деньги.

«Это суперкомбо, когда человек даже не думает, что это чей-то мерч, а он ему просто нравится, потому что это классная вещь. Он ее носит и транслирует какую-то идею, потому что он с ней солидарен, она раскрывает его внутренний мир или мысли, которые он хочет транслировать. Это может быть мерч и музея, и госкорпорации, но человек перестает об том думать, для него это модный предмет», — рассказал Лебедев.

По словам дизайнера, самая главная ошибка, которую делает начинающий дизайнер мерча — он просто берет логотип и ставит его на футболку.

«Он делает вещь, которая никому не нужна, потому что футболок с логотипами уже слишком много. Нужно делать что-то такое, что люди бы не выкидывали», — сказал Лебедев.

По словам Евгении Лазаревой из «Маманонстоп», секрет востребованного мерча прост — его нужно «делать сердцем».

«Надо представить себя создателем, у которого нет никаких ограничений, включить классную музыку, хорошенечко вдохновиться, представить или описать свой полет фантазии, благо сейчас много технологических возможностей, а затем прийти к надежному партнёру — российскому производителю», — заявила Лазарева. По ее словам, хороший производственный партнёр всё слышит, экспериментирует с красками, тканями, ему интересны новые вызовы и необычные способы использования оборудования.