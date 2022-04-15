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В России пройдет конкурс, посвященный искусственному интеллекту

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Минэкономразвития РФ объявило о старте проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Проект стал результатом объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и «Цифрового прорыва» — флагманского конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

В России пройдет конкурс, посвященный искусственному интеллекту
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Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек. 

Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач.

Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

Участники конкурса получат денежные призы и гранты, найдут единомышленников, получат экспертную оценку и обратную связь от крупных участников ИТ-рынка, а также пройдут образовательную программу от партнеров. 

Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27–29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня).

Подробнее о конкурсе — на сайте. Организатор — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

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