Astera Labs планирует привлечь на IPO до $534 млн

Компания-разработчик чипов для различных ИИ-решений Astera Labs намерена привлечь при первичном размещении акций до $534 млн, продав 14,79 млн ценных бумаг по $27-30 за штуку.
При этом оцениваемая сейчас в $3,15 млрд фирма надеется увеличить рыночную оценку до $4,5 млрд, пишет Reuters. Главную ставку Astera Labs делает на «бум» инвестиций в искусственный интеллект, и поддержку крупных игроков технологического рынка (например, Intel, Nvidia, AMD, Synaptics и др.).
Astera разместит свои акции на Nasdaq Global Select Market под тикером ALAB. Ведущими андеррайтерами размещения выступят Morgan Stanley и J.P. Morgan Securities.
Основные продукты основанной в 2017 году Astera — чипы Aries и Leo, увеличивающие пропускную способность и емкость памяти различным типам процессоров (в том числе графическим) и Taurus, который обеспечивает высокую пропускную способность уже серверам искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Unsplash
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