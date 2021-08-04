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АТОР предложила возобновить международный туризм до окончания пандемии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в нынешних условиях.

АТОР предложила возобновить международный туризм до окончания пандемии

В ассоциации призвали мировое туристическое сообщество признать, что несмотря на все усилия по всему миру, ковидный кризис не закончился и пандемия продолжается. Туроператоры считают, что многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 «с нами надолго».

В АТОР предложили не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных туристических поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты.

Промедление с этим вопросом, как считают в организации, усугубит кризис в мировой туристической отрасли. Это приведет к тому, что каждый день будут сокращаться тысячи рабочих мест не только в туризме, но и в сферах гостиничного бизнеса, транспорта, культуры и многих других. 

Поэтому ассоциация предлагает разработать общие правила и стандарты для восстановления взаимных поездок: в частности, утвердить единые требования для въезда в страну невакцинированных и переболевших туристов, взаимно признать статус вакцин от коронавируса.

Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock

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