«Ашан» выбыл из топ-5 крупнейших ритейлеров России

Несмотря на то что благодаря увеличению доли онлайн в продажах до 5% «Ашан» смог компенсировать сокращение площадей и вернуться к росту выручки, «Светофор» показал более высокие темпы развития среди крупнейших ритейлеров, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По его данным, компания за 11 месяцев увеличила сеть более чем на 1,1 тыс. торговых объектов и на начало декабря управляет более 2,7 тыс. дискаунтерами в России. В «Ашане» сообщили, что до конца 2021 года не планируют открывать новые магазины, а продолжат модернизацию существующих.

Тройка лидеров рейтинга за год не поменялась: