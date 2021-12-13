«Ашан» выбыл из топ-5 крупнейших ритейлеров России

Розничная сеть «Светофор» вытеснила «Ашан» из топ-5 российских ритейлеров, торгующих товарами повседневного спроса. За 9 месяцев 2021 года выручка «Светофора» составила 200,5 млрд рублей, в то время как «Ашан» за этот период заработал 188,3 млрд рублей, опустившись на шестое место в рейтинге Infoline FMCG Retail Russia Top.
Несмотря на то что благодаря увеличению доли онлайн в продажах до 5% «Ашан» смог компенсировать сокращение площадей и вернуться к росту выручки, «Светофор» показал более высокие темпы развития среди крупнейших ритейлеров, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
По его данным, компания за 11 месяцев увеличила сеть более чем на 1,1 тыс. торговых объектов и на начало декабря управляет более 2,7 тыс. дискаунтерами в России. В «Ашане» сообщили, что до конца 2021 года не планируют открывать новые магазины, а продолжат модернизацию существующих.
Тройка лидеров рейтинга за год не поменялась:
- X5 Group с выручкой 1,59 трлн рублей;
- «Магнит» с 1,22 трлн рублей;
- Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое») с 513,7 млрд рублей;
- На четвертом месте расположилась «Лента», к которой в третьем квартале присоединились сети Billa и «Семья»
При этом новичком рейтинга стал Fix Price (144,2 млрд рублей), который занял сразу 7 место. Гендиректор ритейлера Дмитрий Кирсанов заявил, что в первом квартале 2022 года откроется 5000-й магазин и в сети рассчитывают утроить количество торговых точек в ближайшие годы.
За девять месяцев 2021 г. совокупный рост выручки крупнейших сетей составил 11,6%. По прогнозам «Infoline-аналитики», по итогам 2021 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в сопоставимых ценах вырастет на 2,1%, а в денежном выражении – почти на 11% и составит 18,4 трлн рублей.
Для «Магнита» и Х5 Group новым драйвером развития бизнеса становятся проекты жестких дискаунтеров.
Аналитки считают, что на рынке стоит ждать новых слияний: крупнейшие ритейлеры продолжат поглощать региональные сети, которые под натиском федеральных сетей и жестких дискаунтеров испытывают проблемы с трафиком и рентабельностью.
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Фото на обложке: FotograFFF /
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