Aurus запустил производство автомобилей в ОАЭ

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — сообщил в интервью РИА глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Начать сборку планировалось в 2024 году, однако проект реализуется досрочно. В будущем в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.

Мантуров заявил, что ОАЭ должны стать «подобием хаба» по поставкам автомобилей Aurus в регионе. Компания рассчитывает поставлять машины в Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока.

ООО «Аурус» было создано в конце 2017 года на базе «НАМИ-авто». Изначально 75% компании принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», ставшему производственным партнером проекта.

В 2019 году фонд Tawazun из ОАЭ выкупил 36% акций Aurus за €110 млн, которые инвесткомпания должна была вложить в производство в течение трех лет. Кроме того, Tawazun стал генеральным дистрибьютором Aurus в странах БВСА. У НАМИ после сделки осталось 63,5% бренда Aurus, у «Соллерса» — 0,5%.