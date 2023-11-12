Aurus запустил производство автомобилей в ОАЭ

Российский бренд люксовых автомобилей Aurus запустил производство седанов Aurus Senat в Абу-Даби. Название местного партнера не раскрывается.
«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — сообщил в интервью РИА глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Начать сборку планировалось в 2024 году, однако проект реализуется досрочно. В будущем в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.
Мантуров заявил, что ОАЭ должны стать «подобием хаба» по поставкам автомобилей Aurus в регионе. Компания рассчитывает поставлять машины в Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока.
ООО «Аурус» было создано в конце 2017 года на базе «НАМИ-авто». Изначально 75% компании принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», ставшему производственным партнером проекта.
В 2019 году фонд Tawazun из ОАЭ выкупил 36% акций Aurus за €110 млн, которые инвесткомпания должна была вложить в производство в течение трех лет. Кроме того, Tawazun стал генеральным дистрибьютором Aurus в странах БВСА. У НАМИ после сделки осталось 63,5% бренда Aurus, у «Соллерса» — 0,5%.
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