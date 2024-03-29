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23% интернет-пользователей не входят в онлайн-магазин из-за отсутствия удобного способа авторизации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

23% интернет-пользователей не входят в онлайн-магазин из-за отсутствия удобного способа авторизации, говорится в исследовании Edna. После запрета авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы работа бизнеса усложнилась – ему пришлось убрать эту опцию, которая была удобна многим пользователям.

23% интернет-пользователей не входят в онлайн-магазин из-за отсутствия удобного способа авторизации
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Многие российские интернет-пользователи (23%) отказываются от входа в онлайн-магазины и интернет-ресурсы из-за отсутствия удобного способа авторизации. Об этом говорится в исследовании экспертов в области цифровых коммуникаций компании Edna.

Также пользователи «уходят» с сайтов при предъявлении сложных требований к паролю (13%), при этом 40% респондентов часто забывают и сбрасывают такие пароли.  

«Вход с паролем не всегда удобен, так как нужно запоминать десятки цифр разных сервисов. Это усложняет ситуацию, появляется дополнительный барьер на клиентском пути», – отметил бизнес-партнер в компании edna Александр Дубровин. 

После введенного 1 декабря 2023 года запрета на авторизацию в том числе через Google ID и Apple ID бизнес начал внедрять новые способы авторизации. 27% участников опроса рассказали, что им удобнее авторизовываться через смс-код, 23% предпочитают электронную почту, каждый пятый – биометрические данные.

Исследование проводилось на основе опроса 1890 человек.

Фото на обложке: KT Stock photos / Shutterstock

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