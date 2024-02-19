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С начала 2024 года подешевели популярные в России автомобили с пробегом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе 2024 года подешевели три четверти популярных в России автомобилей с пробегом, а сроки продажи выросли в среднем в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто».

С начала 2024 года подешевели популярные в России автомобили с пробегом

Сильнее других упала цена на Lada Niva Travel — на 7% к декабрю 2023 года. В абсолютных цифрах больше других подешевел седан BMW 5-й серии — на 136 тыс. рублей или 2,3%.

Цены также снизились на Renault Duster, Kia Sportage, Lada Vesta, BMW 3-й серии и X5, две Toyota Prado и RAV-4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-класса, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

По словам представителя «Открытие авто», в феврале на фоне ожидания изменений в ряде сфер граждане по-прежнему будут откладывать покупку машины.

На агрегаторах вновь будет отмечаться дефицит объявлений, особенно по тем машинам, которые сохранили надлежащий товарный вид, достойное техсостояние, а их возраст не перешагнул три-пять лет, подчеркнули в «Открытие авто».

Фото на обложке: Unsplash

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