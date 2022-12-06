«Авито» запустила доставку одного заказа разными логистическими службами

«Авито» запустила кросс-доставку для частных пользователей: с ее помощью продавец сможет отправить заказ через одну службу доставки, а покупатель — получить посылку через другую. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервис ожидает, что такая доставка увеличит вероятность сделки между пользователями, так как им не придется «подстраиваться под предпочтения и географические ограничения друг друга». По прогнозам, после полномасштабного введения новой функции вероятность сделки вырастет на 32% к 2024 году.

Сейчас опция кросс-доставки доступна для ограниченного числа пользователей для заказов у частных продавцов. В будущем ее расширят на всех пользователей «Авито».

«За год — 2022 к 2021 — количество заказов с использованием Авито Доставки выросло более чем в пять раз. А число пользователей, которые подключили опцию продажи через нее в своих объявлениях, увеличилось за год в почти в два раза. Поэтому Авито расширяет функционал своих сервисов», — объясняет компания.

Первыми участниками запуска стали «Почта России» и EXMAIL. Позднее сервис планирует подключить и других логистических операторов — Boxberry, DPD и PickPoint.

На этапе запуска кросс-доставка доступна только для сделок между частными пользователями в категориях, которые можно отправить в постаматы, стоимость товаров не должна превышать 20 тыс. рублей. Для профессиональных продавцов платформы планирует запустить такую опцию в 2023 году.

Кросс-доставка работает в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. Со временем число городов также будет расширяться.

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