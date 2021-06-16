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«Авито Недвижимость» промаркирует порядочных риэлторов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Авито Недвижимость» промаркирует порядочных риэлторов. Их будут отбирать по 6 критериям, среди которых, например, соответствие фотографий жилья реальности. Верифицировать статус «проверенного партнера» будут посредством регулярных проверок.

«Авито Недвижимость» промаркирует порядочных риэлторов

Соответствие статусу «проверенного партнера» уже подтвердили 1200 агентов недвижимости. Их отбирали по критериям:

  • отвечает ли агентство на звонки: если трубку не берут, клиенты думают, что объектов не существует;
  • совпадают ли цена, депозит и комиссия в объявлении с цифрами, что будут названы при разговоре;
  • актуальность предложений — доступны ли в действительности объекты, указанные в объявлениях;
  • готовность рассказать о недвижимости во время телефонного разговора, а не в офисе
  • соответствие фотографий жилья реальности;
  • точность адреса, указанного в объявлении.

Программа работает в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях. Вскоре, сообщили в «Авито Недвижимости», она заработает в других городах. В настоящее время стать «проверенным партнером» могут только те, кто сдает недвижимость на долгий срок и имеет не менее 6 активных объявлений на сервисе. 

По мнению топ-менеджмента сервиса, сегодня их программа как никогда актуальна. «Согласно исследованию, проведенному “Авито Недвижимостью” в феврале-марте 2020 года среди людей, ищущих жилье в интернете, отметка о достоверности объявлений является вторым по важности фактором, влияющим на принятие решения, после проверки истории квартиры», – отметил управляющий директор «Авито Недвижимости» Иван Дубровин.

После получения статуса риэлтору нужно будет соблюдать правила, потому что, говорят в сервисе, будут проходить регулярные проверки.

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Фото: Depositphotos.com

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