«Авито Недвижимость» промаркирует порядочных риэлторов. Их будут отбирать по 6 критериям, среди которых, например, соответствие фотографий жилья реальности. Верифицировать статус «проверенного партнера» будут посредством регулярных проверок.

Соответствие статусу «проверенного партнера» уже подтвердили 1200 агентов недвижимости. Их отбирали по критериям:

отвечает ли агентство на звонки: если трубку не берут, клиенты думают, что объектов не существует;

совпадают ли цена, депозит и комиссия в объявлении с цифрами, что будут названы при разговоре;

актуальность предложений — доступны ли в действительности объекты, указанные в объявлениях;

готовность рассказать о недвижимости во время телефонного разговора, а не в офисе

соответствие фотографий жилья реальности;

точность адреса, указанного в объявлении.

Программа работает в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях. Вскоре, сообщили в «Авито Недвижимости», она заработает в других городах. В настоящее время стать «проверенным партнером» могут только те, кто сдает недвижимость на долгий срок и имеет не менее 6 активных объявлений на сервисе.

По мнению топ-менеджмента сервиса, сегодня их программа как никогда актуальна. «Согласно исследованию, проведенному “Авито Недвижимостью” в феврале-марте 2020 года среди людей, ищущих жилье в интернете, отметка о достоверности объявлений является вторым по важности фактором, влияющим на принятие решения, после проверки истории квартиры», – отметил управляющий директор «Авито Недвижимости» Иван Дубровин.

После получения статуса риэлтору нужно будет соблюдать правила, потому что, говорят в сервисе, будут проходить регулярные проверки.

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