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Продавцы на «Авто.ру» смогут получить статус Pro

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продавцы на «Авто.ру» смогут сделать свои профили открытыми и получить статус Pro. На странице пользователя будут отображаться все его объявления, отзывы покупателей и рейтинг. Благодаря этой информации он сможет зарекомендовать себя как профессионала, который проводит честные сделки. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Продавцы на «Авто.ру» смогут получить статус Pro

Статус продавцы могут получить по желанию. Со стороны сервиса это просто дополнительная возможность для продавца, который регулярно продает авто, показать другим, что его деятельность максимально прозрачна и на него можно положиться, отметил представитель площадки. 

В пресс-службе добавили, что регулярным размещением на «Авто.ру» считается публикация более трех объявлений о продаже легковых автомобилей в год.

Оставить отзыв с впечатлением о сотрудничестве предлагается только тем покупателям, кто действительно взаимодействовал с продавцом.

Фото на обложке: Unsplash

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