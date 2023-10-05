Продавцы на «Авто.ру» смогут получить статус Pro

Продавцы на «Авто.ру» смогут сделать свои профили открытыми и получить статус Pro. На странице пользователя будут отображаться все его объявления, отзывы покупателей и рейтинг. Благодаря этой информации он сможет зарекомендовать себя как профессионала, который проводит честные сделки. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Статус продавцы могут получить по желанию. Со стороны сервиса это просто дополнительная возможность для продавца, который регулярно продает авто, показать другим, что его деятельность максимально прозрачна и на него можно положиться, отметил представитель площадки.
В пресс-службе добавили, что регулярным размещением на «Авто.ру» считается публикация более трех объявлений о продаже легковых автомобилей в год.
Оставить отзыв с впечатлением о сотрудничестве предлагается только тем покупателям, кто действительно взаимодействовал с продавцом.
Фото на обложке: Unsplash
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