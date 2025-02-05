МТС запустил облачный B2B-агрегатор языковых моделей

МТС запустил облачную B2B-платформу, которая объединяет все разработанные компанией большие языковые модели (LLM). Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе МТС.

Платформа MWS GPT предоставляет малому, среднему и крупному бизнесу возможность использовать нейросети, выпущенные по модели open source. Пользователи могут дообучать их, настраивая под свои нужды, и внедрять в бизнес-процессы на инфраструктуре экосистемы МТС.

Платформа оснащена чатом, где клиенты могут сохранять промпты и делиться ими с другими, а также конструктором, позволяющим создавать приложения без необходимости привлекать разработчиков.

Изначально клиентам будет доступна только облачная версия MWS GPT, но в будущем компания добавит возможность развертывать сервис на локальной инфраструктуре. Число доступных моделей расширят, в том числе за счет продуктов, разработанных другими компаниями.

В основе MWS GPT — агентская архитектура, отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. Это значит, что любая модель может стать полноценным ИИ-агентом, принимая решения об использовании дополнительных навыков в зависимости от поставленной задачи. «В случае математических расчетов модель обращается напрямую к интерпретатору, вместо попытки продолжить текст, основываясь на корпусе обучения, а если данных обучения не хватает для полного ответа — делает запрос в поисковую систему», — пояснил Воронин.

Стоимость использования сервиса в компании не раскрыли, но указали что цена будет зависеть от количества обработанных токенов, что сделаем платформу доступной и для малого бизнеса.

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