Китайская компания Baidu запустит роботакси в 100 городах к 2030 году

Китайский поисковик Baidu планирует запустить роботакси — Apollo Go— к 2025 году в 65 городах, к 2030 — в 100 городах, чтобы развить свой бизнес за пределами рекламы.
Генеральный директор компании Робин Ли заявил об этих планах во время сообщения о выручке за третий квартал в размере $4,95 млрд, сообщил телеканал CNBC.
Скорость реализации плана расширения Baidu подчеркивает инвестиции компании в роботакси, региональные аналитики считают, что в будущем технологический гигант станет лидером в этой области с многомиллиардным оборотом.
Сейчас Baidu управляет своей службой роботакси Apollo Go в пяти городах Китая. Пользователи могут вызвать роботакси через приложение.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Baidu Inc.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Четыре причины стать резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» робототехникам
- 2 «Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы в распредцентрах
- 3 Сотрудники сопротивляются роботизации процессов в компании. Что делать?
- 4 Есть ли будущее у робототехники в России: объясняет эксперт
- 5 Зачем eCommerce нужны роботы, и как Ozon RoboFactory помогает развивать индустрию
ВОЗМОЖНОСТИ
18 ноября 2021
18 ноября 2021
18 ноября 2021