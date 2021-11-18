Китайская компания Baidu запустит роботакси в 100 городах к 2030 году

Китайский поисковик Baidu планирует запустить роботакси — Apollo Go— к 2025 году в 65 городах, к 2030 — в 100 городах, чтобы развить свой бизнес за пределами рекламы.

Генеральный директор компании Робин Ли заявил об этих планах во время сообщения о выручке за третий квартал в размере $4,95 млрд, сообщил телеканал CNBC.

Скорость реализации плана расширения Baidu подчеркивает инвестиции компании в роботакси, региональные аналитики считают, что в будущем технологический гигант станет лидером в этой области с многомиллиардным оборотом.

Сейчас Baidu управляет своей службой роботакси Apollo Go в пяти городах Китая. Пользователи могут вызвать роботакси через приложение.

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