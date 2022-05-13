Форум Baltic Weekend пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 сентября

Открылась регистрация на международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября 2022 года. В этом году в рамках программы участники обсудят и проанализируют трансформации, возникшие в связи с кризисной геополитической ситуацией.
Среди главных тем дискуссии:
- изменение внешних и внутренних коммуникаций;
- смена digital-инструментов;
- текущая информационная повестка;
- взаимодействие с государством;
- изменения в ESG-повестке;
- положение дел на рынке труда и другие.
На форуме с актуальными кейсами выступят ключевые фигуры public relations индустрии. Среди спикеров прошлых лет были Елена Кохановская (МТС), Андрей Себрант («Яндекс»), Мария Дерунова (Правительство Москвы), Сергей Минаев (Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Николай Молибог (РБК), Владимир Залужский («Северсталь»), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль («Газпром нефть»), Владимир Тодоров (Rambler&Co) и другие.
Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.
Baltic Weekend — это уникальная площадка для диалога и нетворкинга, где ежегодно собирается более 500 топ-менеджеров, представителей медиа, образовательных структур, общественных организаций и государственной власти. Главная задача форума — расширение PR-комьюнити, поддержка и развитие коммуникационной индустрии.
Регистрация на форум по специальным условиям открыта до 1 июня 2022 года. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте или по почте [email protected]
Фото на обложке: Kisseleva Katya /
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