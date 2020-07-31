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Российские банки предложили списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российские банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов» российских граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

Российские банки предложили списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

Это предложение готовят в рамках «регуляторной гильотины» Банка России. Инициатором выступает «Абсолют Банк».

Банкиры хотят получить право списывать деньги со счетов тех клиентов, которые не вышли на связь и их данные не удалось обновить.

По словам директора департамента финансового мониторинга «Абсолют Банка» Александра Полякова, в перечисленных случаях банки вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег.

Банки хотят списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом. Срок предоставления такой информации составляет один год.

Также банкиры хотят иметь доступ к счетам, если клиент не отвечал на звонки банка. Это объясняется действием «антиотмывочного» закона, по которому банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.

Фото: Unsplash

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